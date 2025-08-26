この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された『長年悩んでいた耳鳴りが解消した最強の手もみ』にて、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、耳鳴りに悩む人たちのために「手もみセラピー」の具体的なやり方や効果について熱く語った。



動画冒頭、音琶氏は「最近は耳鳴りが治りにくいケースが増えてきているそうなんですが、手のひらを押すだけで、長年悩んでいた耳鳴りが治ったというケースがあります」と、その効果と実例に言及。「ぜひ手のひらを信じて押していただけたらなと思います」と呼びかけた。



今回紹介したのは、耳鳴りに特に効果的とされる3つの反射区。1つ目は「耳の反射区」を親指の角を使い、左右の小指や薬指にしっかりと刺激。「左手は右の耳、右手は左の耳に対応しています。左右が反転するということだけ覚えててください」と、基本的なポイントを丁寧に解説した。



2つ目に挙げたのは意外にも「腎臓の反射区」。「東洋医学では耳鳴りの原因というのは、腎臓の疲れからくる水毒と言われていて、余分な水分を体に溜めちゃうことによって耳鳴りを起こす。今日は腎臓を押します」と医学的な背景も交えて説明し、手のひらの中央を押すことで症状の緩和が期待できると伝えた。



そして3つ目が「大脳の反射区」。「耳鳴りがあるとすごくストレスだと思うんですね。なのでストレスを取るためにも、大脳の反射区を今日は押します」と、精神的ストレスへの配慮についてもアドバイス。親指の先端部分を人差し指の角で刺激するやり方も実演した。



音琶氏は「なかなか病院では完全に感知するのは難しい問題だと思うんですけど、手のひらだったら本当に実際にもう感知している方いますから、ぜひ手のひら信じて押していただけたら」と繰り返しセルフケアの有効性をアピール。



最後は「耳鳴りがあると本当につらいですし、ストレスになるからイライラして本当にしかめっ面になっちゃう」と共感しつつ、「この動画が本当に誰か一人のためでもいいので、役に立ったら本当に嬉しいなと思います」と視聴者にエールを送り、動画を締めくくった。