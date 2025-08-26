きのう午後、岐阜県北方町の高校で女子トイレのごみ箱に火をつけ、近くの壁などを燃やしたとして17歳の男子高校生が逮捕されました。

【写真を見る】高校の女子トイレで火をつけ近くの壁など燃やしたか 17歳の男子高校生を逮捕 校内の別の男子トイレでも…職員が消し止めてけが人なし

逮捕されたのは、岐阜県内に住む17歳の男子高校生です。警察によりますと、男子高校生はきのう午後0時20分ごろから午後3時ごろまでの間に、北方町にある県立岐阜農林高校の本館2階の女子トイレなどにあったごみ箱に火をつけ、近くの壁を燃やした建造物損壊の疑いがもたれています。

この高校はきのうが夏休みの最終日で、校内には職員や部活動に来ていた生徒らあわせて45人ほどがいましたが、火は職員が消火器で消し止め、けが人はいませんでした。

警察は男子高校生がこの高校の在校生かどうか、明らかにしていません。



調べに対し高校生は容疑を否認しています。この高校では同じ時間帯に本館4階の男子トイレでもごみ箱などが燃えていて、警察が関連を調べています。