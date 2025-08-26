「これ以上の想い出ある？」大谷翔平とBTSのVさんが“2ショット” 始球式で見事な投球「特別な瞬間になりました」ファン歓喜
大谷がBTSのVさんと対面した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月25日、本拠地でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。
【動画】BTSのVさんが始球式！サウスポーから見事な投球 山本由伸が捕手役
試合前には、ドジャースタジアムに訪れた人気グループ「BTS」のVさんと対面した大谷。BTSは7人組のため背番号「7」のユニフォームで始球式を行ったVさんは、マウンドに上がると、スタンドからは大歓声が起きた。山本由伸が捕手役を務め、見事にノーバウンドでミットに収まった。
試合中は3回にドジャースがアンディ・パヘスのソロで1点を先制すると、Vさんも笑顔を見せ、大谷の打席も楽しそうに見つめていた。
SNS上のファンからも「すごいね〜 夏休みにドジャースタジアムで 大谷選手とテテを見られるなんて これ以上の想い出ある？」「テテはドジャースタジアムでも可愛かった」「BTS Vさんの美しい始球式 山本由伸投手がキャッチして、特別な瞬間になりました」「朝から推しがドジャースタジアムで始球式してる姿見れるの嬉しすぎる」と、感激のコメントが多く寄せられた。
