「これ以上の想い出ある？」大谷翔平とBTSのVさんが“2ショット”　始球式で見事な投球「特別な瞬間になりました」ファン歓喜

大谷がBTSのVさんと対面した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月25日、本拠地でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。

試合前には、ドジャースタジアムに訪れた人気グループ「BTS」のVさんと対面した大谷。BTSは7人組のため背番号「7」のユニフォームで始球式を行ったVさんは、マウンドに上がると、スタンドからは大歓声が起きた。山本由伸が捕手役を務め、見事にノーバウンドでミットに収まった。

試合中は3回にドジャースがアンディ・パヘスのソロで1点を先制すると、Vさんも笑顔を見せ、大谷の打席も楽しそうに見つめていた。