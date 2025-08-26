チャンネル登録者数約13万人の語学系YouTuber、みっちゃんが2025年8月18日にYouTubeを更新。結婚したことを報告した。

「初めてご飯行った時に、『あ、もうこの人だ』って」

みっちゃんはYouTubeで「ミセスになります。結婚します。I'm a fiance（フィアンセです）！」と喜びをあらわにした。

相手とは仕事を通じて知り合い、約2年交際しているという。撮影時は入籍を数か月後と決めていたそうで、理由をこう明かした。

「友達カップルにインスパイアされて、付き合った記念日に入籍をしたらいいんじゃないかっていうのと、人生で婚約者がいる期間って一度きりしかないから、1か月だけってもったいないじゃんって感じで期間を置いている」

みっちゃんさんは相手について、こうのろけた。

「中身も外見もハートも、人としても本当にかっこよくて、めちゃくちゃ努力家で本当に尊敬できる人なんです」

「私以上に言語オタクで、初めてご飯行った時に、『あ、もうこの人だ』ってなりました」

みっちゃんさんは「今後も恋愛にうつつを抜かしすぎずに、コンテンツ作り頑張っていくので、よろしくお願いします」と呼びかけ、こう告白した。

「最初は恋愛にうつつを抜かしていました。でも初彼なんだもん。許して」

さらに、動画のラストで、「実は先週入籍手続きを済ませてきまして、結婚しました」と明かした。

前半の入籍報告は数か月前に撮影したものだという。「その時の興奮とか思いがすべて詰まった動画だったので、そのまま使うことにしました」と語っていた。