¿·É´¹ç¥öµÖ¤ÎÍÎ²Û»Ò ¡Ö¥ê¥ê¥¨¥ó¥Ù¥ë¥°¡×²£¹Â½ÕÍº¤µ¤ó»àµî¡¡6·î²¼½Ü¤ËµÞÀÂ¡¡¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·É´¹ç¥öµÖ¤Î¥¦¥£¡¼¥ó²Û»Ò¹©Ë¼ ¡Ö¥ê¥ê¥¨¥ó¥Ù¥ë¥°¡×¤Î¥·¥§¥Õ¡¦²£¹Â½ÕÍº¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ê¥ê¥¨¥ó¥Ù¥ë¥°¡×²£¹Â½ÕÍº¤µ¤ó»àµî¡¡¸ø¼°È¯É½
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢²£¹ÂÎ¼ÂÀ»á¤¬¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö2025Ç¯6·î²¼½Ü¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¡¦²£¹Â½ÕÍº¤¬µÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1988Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Éã¤ÈÊì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆóÂåÌÜ¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¿¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Â¤µ¤ó¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ç¡Ö³¹¤òÅô¡Ê¤È¤â¡Ë¤¹¡¢¿¿¿´¤ÎÍÎ²Û»Ò¡ÁÍÎ²Û»Ò¿¦¿Í¡¦²£¹Â½ÕÍº¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Ì¡²è¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
