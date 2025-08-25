¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡¡²¦¼ÔKENTA¤ÈN¡Ý£±³«ËëÀï¤Ç±¿Ì¿¤Î½é°ìµ³ÂÇ¤Á¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Î¥¢¤Îà¶¸Íð¤Î¥×¥ê¥ó¥¹á¤³¤ÈÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤È¤ÎàÂç°ìÈÖá¤Ø¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¡Ê£¹·î£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀ¶µÜ¤Ï£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤½¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤ÎÅìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»Âç²ñ¤Ç¡¢À¶µÜ¤Ï£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÎ×¤ß¡¢Â£´¤Î»ú¸Ç¤á¤Ç¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÁ°¤Ë£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ë¥Î¥¢¤òÂàÃÄ¤·¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£À¶µÜ¤Ï£±£µÇ¯£±£²·î¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Ï¥·¥ó¥°¥ë½éÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤«²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï£±£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢ÌÁÍ§¡¦´ÝÆ£ÀµÆ»¤È£³£°Ê¬Ä¶¤¨¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ëà¶¸Íð¤Î¥×¥ê¥ó¥¹á¤Ï¡Ö¡Ê£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯º²¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ÎÁ°¤â´ÝÆ£¤µ¤ó¤È£³£°Ê¬Ä¶¤¨¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤ÇÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¡¢£±£°Ç¯´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î£Ë£Å£Î£Ô£Á¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥°¤Ç¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂÐÀï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï£²Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢Âç»ö¤Ê³«ËëÀï¤ÇÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô·âÇË¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£