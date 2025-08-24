手もみセラピストの音琶麗菜氏、熟睡できる“夜の手もみルーティン”公開！「自然に眠りやすいスイッチが入る」
YouTubeチャンネルで人気の手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、「【寝る前3分】心身の疲れを癒す安眠セラピー！寝ながら自律神経ケア」という動画を公開。動画内で音琶氏は、夜寝る前たった3分でできる“手もみルーティン”を紹介し、「自律神経が整い、自然に眠りやすいスイッチが入っていきます」と自信をのぞかせた。
音琶氏は、「最近、寝ても寝ても疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった悩みを抱えている人に向けて、「夜の手もみルーティンをやっていただくことで、自然と深い睡眠を得られる」と語った。シリーズとして朝・昼バージョンも展開中とのことで、「まだこちらを見ていない方は、朝・昼もぜひ参考にしていただければ」とおすすめした。
動画の本編では、腎臓・背骨下部・甲状腺の3つの反射区をそれぞれ刺激する方法とポイントを丁寧に解説。「腎臓の反射区は夜間のトイレや老廃物の排出にもアプローチ」「背骨カーブの反射区は副交感神経を優位に導く安眠スイッチ」「甲状腺の反射区は体がポカポカ温まり自然と眠りに落ちやすくなる」と、その効果を語った。
さらに音琶氏は、「強く押せば効果が早まることはありません。痛気持ちいいくらいの強さで、回数も無理なく3回から5回がコツ」と注意点を加え、「これなら続けられそうと思っていただけたらすごく嬉しいです」と語りかけた。
最後に、胸の上に手のひらを当てて深呼吸を3回繰り返し「深い睡眠スイッチを入れる夜の手もみルーティンは、ベッドでもお風呂でも気軽にできます。朝起きるのが楽しみになるような、元気な毎日になったら嬉しい」と締めくくった。
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆