¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡Ê¡»³²í¼£¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡Ö½÷À¤Ï²¼¥Í¥¿¤ÏÀäÂÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ø¤ó¤ï¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓàÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹çáÌäÂê¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬£³·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤ÎÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤¿²ñ¿©¤ÇÀÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£¸ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢Ê¡»³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤Î¤Ï¤Í¡¢½÷À¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É½÷À¤Ï²¼¥Í¥¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¤¥ä¤é¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¥¦¥Ø¥Ø¥Ø¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤ä¤«¤é¡¢¾å»Ê¤ä¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤ä¤«¤é¤¤¤¦¤Æ¡Ø¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë½÷¤Î»Ò¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡£¤½¤Î»Ò¤ò·Ú¤¯¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤Ï¡Ö²¶´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¡£²¼¥Í¥¿¸À¤¨¤Ð´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾å¼ê¤ä»×¤¦¤ï¡£¤Ê¤ó¤«Á´¿È¤¬²¼¥Í¥¿¤ä¤«¤é¡£¤ª²È·Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê¡»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¾Â¤Ï¡ÖÃËÁ°¤¹¤®¤Æ¡£ÃËÁ°¤À¤«¤é´°àú¤À¤«¤é¥¤¥ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡Ö¥¤¥ä¤é¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÁ°¤Ï¤è¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃËÁ°¤Î¿Í¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²¼À¤ÏÃ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡Ê¡»³¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤Í¤Æ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âàÐÃÌ¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø²¼¥Í¥¿¡Ù¤«¡ØÁ°¤Ë¤ª¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¥¤¥¸¤ë¡Ù¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é°ìÈÖÎÏ¤Î¤Ê¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö³Ú²°¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È²¿²ó¤â¤¢¤ë¤â¤ó¡£¼ã¤¤¤³¤í¤ä¤±¤É¤Í¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È£²¿Í¤Ç¡£È¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¤¤Ä¤é¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¡Ø¤³¤Î»Ò¤é£²¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤ä¤í¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤ó¤Í¤ó¡£¤¹¤°½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¡ØºÇÄã¤ä¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Í¡×¤È¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¡£¡Ø¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÃËÁ°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¦¤¿¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ø¤ó¤ï¡ª¡¡¥®¥¿¡¼»ý¤Ã¤Æ¡¢ºùºä¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤Èà¤ªÀâ¶µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£