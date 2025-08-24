俳優の深田恭子が２３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。

ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次から「こういったトーク番組は結構好きですか？」と聞かれた深田は「はい。実はこの番組見てて。そしてこの番組に出演することを父に伝えたら『毎回見てるよ』ってすごい喜んでいました」と明かした。

さらに加藤から「お父様は何か言ってましたか？この番組のことは」と聞かれ「今度、『人生最高のレストラン』に出るんだけど」と明かすと加藤が「ごめんなさい。ちょっとすみません、話止めるようですけど。『の』はつかないんですよ。『人生最高レストラン』なんですよ。人生最高『の』の『の』はいらないんです」と指摘されると深田は「ごめんなさい。帰ります」と立ち上がった。

この行動に加藤も慌てて立ち上がりスタジオは騒然。加藤は「帰らなくていいのよ！帰らなくていいのよ！」と必死で引き留め「ごめん、ごめん。『の』つけて。『の』つけていいよな！ついているよな、ＯＫだよな」とスタッフに求めると「僕が忘れてた。人生最高のレストランだわ。びっくりした」と笑わせた。これに深田は「すみません」と頭を下げていた。