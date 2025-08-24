平均身長は日大三177センチに対し、沖縄尚学は170センチ

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、初めて夏の頂点に立った。県内出身者が大半だが、ファンは閉会式での光景に「こんなに体格差があったとは」「目の錯覚かと思ったら」と驚きを示している。

沖縄尚学は初回に1点先制されるも、直後の2回に同点とし、6回には2死二塁で4番・宜野座恵夢捕手（3年）の左前適時打で勝ち越しに成功した。1点差のゲームは8回、再び宜野座の適時二塁打で3-1となった。最後は同点の走者を背負ったものの、末吉良丞投手（2年）が凌ぎ切った。

一方、閉会式で両校の選手が並んだ場面で、その体格差に驚く声が目立った。SNSでは「こう見ると身長差というか体格差があるように見えるな」「こんなパッと見でわかるほど違うんだ」「確かに沖縄尚学、この身長差で優勝すごい」「沖縄県民は平均身長低いからね、頑張ったねぇ」「沖縄尚学のメンバーはみんな地元の子どもたちみたいですね。素晴らしい」「勝ち負けは体格差じゃないからね」などの声が上がった。

平均身長は日大三が177センチに対し、沖縄尚学は170センチ。沖縄県民は全国平均よりも身長は低めだが、小柄な体格でも堅守と高い集中力で、全国の頂点に立って見せた。（Full-Count編集部）