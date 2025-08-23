この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【家系ラーメン】ご飯食べ放題の家系ラーメンを爆食！初体験の魂心家でおかわり無料のご飯をおかずにドカ食いしてラーメンを飲み干したらヤバすぎた女の末路【大食い】」を公開した。動画内で山崎さんは、以前から気になっていた赤い看板が目を引く家系ラーメン店『魂心家』を初訪問。「赤いカラーがクールな最高の物件をついに見つけた女」だと興奮気味に語った。



山崎さんはさっそく「渾身ラーメン（豚骨醤油・スタンダード）」を注文し、ラーメンと共につく無料のご飯にも注目。「ラーメン頼むとご飯がついて、しかもおかわり無料。マジでありがたい」と、その太っ腹なサービスに感動する様子を見せた。大きな炊飯ジャーからご飯を盛り付け、「濃厚な豚骨醤油ラーメン×おかわり自由のご飯は、悪魔的な組み合わせです。美味しい」と、ラーメンとご飯の相性を絶賛した。



動画では食べ方にもこだわり、「海苔にスープの油を染み込ませてライスの上に乗せ、胡椒を少々。これを巻いて食べると豚骨醤油のまろやかな味わいに黒胡椒がピリッと決まります」と語り、さらに豆板醤やにんにくを投入し味変。「にんにくの旨味で、さらに深い味わいになった豚骨醤油スープ。豚骨醤油スープは、もう無敵です」と自信たっぷりにコメントした。



具材にも大満足の様子で、「味玉割ってみよう。ちょうどいい具合の味玉。半熟なんだけど、とろとろすぎない絶妙な黄身と柔らかい白身の味玉、最高です」とその美味しさに舌鼓。また、「炙りチャーシューは肉々しくて歯ごたえ抜群、香ばしくてめちゃくちゃおいしい」と、バラエティ豊かなトッピングにも注目。中太で弾力のある麺も「もちもちで噛みごたえ抜群」と高評価を与えた。



動画の終盤、山崎さんは完食後に「スープを飲み干したら、サービス券がもらえる」ことに気づき、「濃厚豚骨醤油に沼落ちして、再訪問確定なので、もちろん飲み干します」と豪語。見事スープまで完食し、「まくり証明書もらえました。旅行期限内に来ると海苔3枚、うずら5枚など特典がもらえるみたい」と特典の仕組みに感心し、「初めての魂心家、めちゃくちゃおいしかった。大好きな味だった。ご飯食べ放題なのが本当に神サービス」と満足気に締めくくった。



