¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÖÏ«´ð¤Ë¹Ô¤¯¡×¡ÖÊÛ¸î»Î¤ËÁÊ¤¨¤ë¡×¤È¥¥ì¤ëÉô²¼¡£¾å»Ê¤¬¼è¤ë¤Ù¤¡ÈµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥éÂÐºö¡É¤È¤Ï
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¤«¤é¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖÏ«´ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¡×¤È¡¢°Ò³å¤·¤Æ¤¯¤ëÉô²¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£µþ»Ò»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÉô²¼¤«¤é¤ÎµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¡È¤â¤¦ÌµÍý¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àËÜ¡¡Çº¤á¤ë¾å»Ê¤Ø¤Î½èÊýäµ¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤«¤é¤ÎµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÇº¤à¾å»Ê¤¬¤È¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤«¤é¤ÎµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä!?
¡Ú»öÎã¡Û¤¤¤¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¡¢Ï«´ð¤Ë¹Ô¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁÊ¤¨¤ë¡¢¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¿Éô²¼¤¬¤¤¤Þ¤¹
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¤«¤é¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖÏ«´ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¡×¤È¡¢°Ò³å¤·¤Æ¤¯¤ëÉô²¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¡¢¡Ö¾å»Ê¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤ÎÃí°Õ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°Éôµ¡´Ø¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²ºÊØ¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¤³¤ó¤ÊÉô²¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¤òÃÙÂÚ¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ä¤¿¤Ð¤³µÙ·Æ¤È¾Î¤·¤ÆÎ¥ÀÊ¤¹¤ëÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤ë¤È·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ò°÷¡¢ÆÍÁ³¤ÎÍµëµÙ²Ë¤ä·ç¶Ð¤âÂ¿¤¯¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÞÍ¿¤ÎººÄê¤ä¿Í»ö¹Í²Ý¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÊ¸¶ç¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
ÍµëµÙ²Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¸¢Íø¤Ê¤Î¤Ç²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Î¡Ö¤µ¤Ü¤ë¤è¤¦¤Ê¡×»Å»ö¤Î»ÅÊý¡¦ÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤¿¡Ê¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¿¦Ì³ÀìÇ°µÁÌ³°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡Ë¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¥Ä¥¤¤¤¤¤Êý¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥Ñ¥é¥Ï¥é¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤ë¡×¡ÖÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Éô²¼¤Î¥¿¥¤¥×
¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¡¢°Õ¸«¤äÍ×µá¤ò²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á
¤¢¤¢ÌÌÅÝ¤À¤Ê¡¢¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÏ«´ð¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥º¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ë¤Ë¤é¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ì°ã¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
°ìÊýÅª¤ËÉô²¼¤¬ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÅö¤Ê»ØÆ³¤ò¤æ¤¬¤á¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾å»Ê¤Î¸¢¸Â¤òÉõ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉô²¼¤Î¡Ë¸ÀÆ°¤Î¸¡¾Ú
Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÏ«Ì³Äó¶¡µÁÌ³¡¢À¿¼ÂÏ«Æ¯µÁÌ³¡¢¿¦Ì³ÀìÇ°µÁÌ³¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤òÃÙÂÚ¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¤¿¤Ð¤³µÙ·Æ¤ÇÎ¥ÀÊ¤¹¤ëÅù¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¿¦Ì³ÀìÇ°µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¡¢²ü¹ð½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Ø¤Î3¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡¡Êa¡¢b¡¢c¡Ë¤È¤Ï¡©
Éô²¼¤Î¼çÄ¥¤ÎÆâÍÆ¤òÀ°Íý¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃí°Õ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²¼¤¬µÕ¥®¥ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¦Ì³ÀìÇ°µÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÏË¡Åª¤Ë¤âÀµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¡¢È¿È¯¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
a. ³ÎÇ§¤¹¤ë
¡ü»ö¼Â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëÅù¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤À¤±¤É¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎ¥ÀÊ¤ÎÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¤·¡×¡Ê»ö¼Â¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡ÊÌä¤¤¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡Ë
b. ¶³¦Àþ¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡üÉô²¼¤Î¾õ¶·¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤ÎÏÃ¡Ê¾ÞÍ¿¤ÎÏÃÅù¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×ÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ¾¿Í¤´¤È¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¾õÂÖ¤À¤±¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÆ±²½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
c. ·ëÀáÅÀ¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë
1¡¥ÌÜÅª¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢Ï«´ð¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢Éô²¼¤ÎÏÃ¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉô²¼¤Î¼çÄ¥¤Î¡ÖÌÜÅª¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥²ò·èºö¤Ë¤à¤±¤Æ
¡²þÁ±ÊýË¡¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë
µÕ¥®¥ì¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼¸¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤ÈËÉ±ÒËÜÇ½¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö²þÁ±ÊýË¡¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡Ê¶ÈÌ³²þÁ±¤Î»ëÅÀ¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤ÈµÙ·Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¡©¡×¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡ÊÁê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡Ë
¢¨¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤äÉÔËþ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄÌ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í×½ê¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¡ÊµÙ·Æ²ó¿ô¡¦µÊ±ì¥ë¡¼¥ë¤òÊ¸½ñ²½¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÔ¸øÊ¿¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¥ë¡¼¥ë¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¢þ²ó°Ê¾å¤ÎÎ¥ÀÊ¤Ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¡×Åù¡¢À§Àµ´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢»ØÆ³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢»ØÆ³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¸ýÆ¬Ãí°Õ¢ª½ñÌÌÃí°Õ¢ª¿Í»öÁêÃÌÅù¡Ë¡£¤¢¤Ê¤¿°ì¿Í¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿¦¾ì¤Îµ¬Î§¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡¢¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥¾å°Ì¼Ô¤ËÁêÃÌ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤
Î¥ÀÊ¤Î²ó¿ô¤ä»þ´Ö¤òµÏ¿¡Ê²¿»þ¤«¤é²¿»þ¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Î¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤Ç¤¤ë¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¢þ·î¢þÆü¤«¤é3²óÃí°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×Åù¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Îµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
4¡¥¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡Ë
¡ÀëÀïÉÛ¹ð¤¹¤ë
Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤¬ÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´Ø·¸Ë¡Îá¤ò¼é¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´Ø·¸Ë¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÐ±þ¤ÏÁí¹çÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê6¾Ï»²¾È¡Ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¶¯µ¤¤Ë½Ð¤Æ¡¢
¡¦¡Ö´ÆÆÄ½ð¡¢¾¡¼ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡©¡×¢ª¤³¤ì¤ò¤¤¤¦¤È¡¢ÂÐÎ©¤ò·ã²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç´ÆÆÄ½ð¤¬Æ°¤¯¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¢ªµÕ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤«¡©¡×¢ª´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢Çò´ú¤ò¾å¤²¤ë
ÌÌÅÝ¤À¤Ê¡¢²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Éô²¼¤ÎÍ×µá»ö¹à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ÆÆÄ½ð¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µñ¤àÅù¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¡¢¶âÉÊ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¶²³åºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±þ¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¡¦´ÆÆÄ½ð¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òµÏ¿¤·¡¢¾Úµò¤ò»Ä¤¹¡Ê¤¤¤Ã¤¿¡¦¤¤¤ï¤Ê¤¤¤òËÉ¤°¡Ë
²ÃÆ£µþ»Ò H¡¦R¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥É¥³¥é¡Êcredocara¡ËÂåÉ½