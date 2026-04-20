「ペットは家族」という認識が広まった今、愛する存在との別れは肉親を失うのと同等、場合によってはそれ以上の衝撃をもたらす。しかし、それが仕事に影響を及ぼすとなると、今なお価値観の激しい衝突が起きるようだ。ガールズチャンネルに4月中旬、「【あり？】ペットが亡くなったから仕事を休む【なし？】」というトピックが立った。トピ主はシフト制の職場で働く女性。同僚が「ペットが危篤」と早退し、翌朝「亡くなったので休