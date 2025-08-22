世間がお盆休みでにぎわう8月14日午前。北海道知床半島にある羅臼岳（1661m）には大勢の登山客が詰めかけ、世界自然遺産の雄大な景色を堪能していた。その最中である。

【画像】ヒグマの親子が人里近くを歩く姿。人慣れしたクマは“人間→おいしいエサにありつける”と認識してしまい、クマ撃退スプレーも効果を発揮しない可能性がある。

「助けて！」

突如、登山道に悲鳴が響き渡った。声の主は、友人と2人で登山に来ていた東京都在住の会社員、曽田圭亮さん（26）。200mほど後ろを歩いていた友人が駆け付けると、1頭のヒグマが曽田さんを襲っていた。

「恐れていたことがついに起きた」

曽田さんは下半身から大量に出血しており、友人は素手でクマを叩いて助けようとしたが、クマは動じず、そのまま登山道脇の茂みの中へと曽田さんを引きずっていってしまった。



ヒグマ襲撃事故があった羅臼岳（写真：IBUKi/イメージマート）

通報を受けた北海道警察はハンターらと捜索を開始したが、変わり果てた曽田さんの遺体を発見したのは翌日昼すぎのこと。その直前に、現場付近で親子と見られる3頭のクマを駆除した（曽田さんを襲ったクマと同一個体かは調査中）。

「恐れていたことがついに起きたという印象です」

そう語るのはNPO法人「南知床・ヒグマ情報センター」の藤本靖氏である。

知床は世界有数のヒグマ密集地帯だが、2005年に世界自然遺産に登録されて以降、徹底した安全管理によりクマによる人身事故は起きたことがなかった。

“いつ人間を襲ってもおかしくない”人慣れグマが激増中のワケ

「ただ近年、一部の観光客や撮影者によるヒグマへの餌付けが原因で、人間とクマの距離がかなり近くなっており『危ないな』と感じていました」（同前）

ヒグマは通常、人間を避けて行動するが、一方で学習能力が非常に高い動物でもある。人間の食料の味を覚えたクマは「人間→おいしいエサにありつける」と認識し、むしろ積極的に人間に近づくようになる。

「今回の事件を起こしたクマも、どこかで人間の食料を口にしたことで、人間に執着するようになった可能性が高い。人を恐れなくなった“人慣れグマ”は、いつ人間を襲ってもおかしくないんです」（同前）

実は“予兆”もあった。事件4日前の10日、同じ登山道でヒグマが登山者に3〜4mまで接近する事例が発生。12日にも同様に、接近したヒグマに登山者がクマ撃退スプレーを噴射したにもかかわらず、その後、数分にわたってつきまとわれる事例が報告されていた。

「本来ならこの時点で、登山道を閉鎖するなどの措置をとるべきでした」（同前）

自分の身を守るために必要なこと

恐ろしいのは、知床で起きたことは今や全道のどこでも起こり得るという点だ。

「最近では我々が駆除に行っても、まったく逃げないクマもいます。山に入るのであれば、自分の身は自分で守る意識が必要です。万が一の場合、登山用ナイフがあるかないかで生存の確率が変わります」（同前）

それが「クマとの共生」の偽らざる現実である。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月28日号）