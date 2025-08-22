8月18日に53歳の誕生日を迎えた中居正広氏（53）。昨年12月に明るみになった女性とのトラブルを受け、今年1月23日をもって引退。’22年4月に発足した自身の有料ファンクラブサイトは8月18日の23時59分をもって閉鎖となった。

中居氏の近況を芸能関係者が明かす。

「側近ともいわれていた仕事関係者が、先日、中居さんにショートメッセージしたところ、返事が来なかったそうです。久しぶりだったとはいえ、これまでは即座に返事がきていたため、心配していました。

8月6日に『NEWSポストセブン』で配信された記事で、中居さんは周囲に体調不良だと語り、関係者とのやり取りも滞っていると報じられています。仕事仲間のLINEへの反応が悪かったのは、体調不良が影響していたのかもしれません」

中居氏が連絡をしていないのは、仕事関係者だけではないようだ。

「中居さんは旧ジャニーズ事務所の後輩・Kis-My-Ft2を特別に可愛がっていました。当時のSMAPのチーフマネージャーがキスマイも担当していた縁で、テレビ番組などでたびたび共演し、交流を深め、中居さんの発案でキスマイの派生ユニット・舞祭組が結成されたことも。

女性トラブルを発端とした突然の引退には、キスマイのメンバーも唖然としていたようです。中居さんは現在、彼らとの交流も絶っているといいます」（芸能関係者）

キスマイのCDデビュー10周年の節目である’21年に中居氏はあるプレゼントを贈っていた。

「白いマイクです。白いマイクは珍しく、中居さんがSMAP時代に考案したもので、“SMAPの象徴”とも言われていました。キスマイに贈ったのは中居さんなりのエールだったのでしょう。

キスマイは今年の8月10日でCDデビュー14周年を迎えました。当日は『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の横浜アリーナ公演でしたが、新曲を披露した際に中居さんから贈られた白マイクを使用していて、彼らはいまも中居さんからのプレゼントを大切にしているように見えました。

彼らにとって、中居さんは芸能界の恩人であることに変わりはないのでしょう。それだけに“無視”とか考えにくいので、やはり体調不良の可能性が高いのでは……」（前出・音楽関係者）

中居氏が愛弟子と笑顔で交流できる日は戻ってくるのだろうか――。