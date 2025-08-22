トムとジェリーのおせち2026年版♡チーズ尽くしの二段重が登場

新しい年を迎えるお正月にぴったりな「トムとジェリー」の二段重おせちが登場しました。可愛いキャラクターたちが描かれた重箱に、伝統的な和の食材とジェリーが大好きなチーズをたっぷり盛り込んだ特別仕様です。さらに、一昨年即日完売したチーズディップが待望の復活！小皿や祝い箸も付属し、家族の団らんを彩る華やかなセットになっています。

人気キャラとチーズ満載のおせち



今年のおせちは、主役のトムとジェリーに加えてタフィーやクアッカー、トゥードルスなどのキャラクターもデザインに登場。

じょうよ饅頭

チーズ入り焼きかま

いくら醤油漬け＆いなか漬け

重箱の中には、じょうよ饅頭やチーズ入り焼きかま、ポップな容器に入ったいくら醤油漬け＆いなか漬けなど、見た目も楽しいラインナップが揃います。

チーズケーキ

ジェリーが愛するチーズを使った食材も豊富で、なめらかなチーズケーキまで味わえる贅沢な内容です。

復活チーズディップと豪華特典



小皿2枚

祝い箸5膳

ファン待望のチーズディップが再登場するのも大きな魅力。お重には小皿2枚と祝い箸5膳が付属し、食卓を華やかに演出します。

おせちは2人前で、冷凍状態で届けられ、解凍の目安は約12～16時間。

価格は税込21,900円（※9月30日まで5％割引）とお得に手に入れるチャンスです。ベルメゾンネット限定で、2025年8月25日正午より予約販売がスタートします。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

トムとジェリーのおせちで迎える新年



愛らしいキャラクターと華やかな料理が詰まった「トムとジェリー」のおせちは、家族みんなが笑顔になれる特別な二段重です。

伝統的な和の食材に加えてチーズ尽くしのアレンジやデザートまで揃い、お正月の食卓をさらに楽しくしてくれること間違いなし。数量限定販売のため、気になる方は早めの予約がおすすめです。

笑顔と幸せを運んでくれるおせちで、新しい一年を心温かくスタートしませんか♡