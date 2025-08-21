8月20日に更新された土屋太鳳のInstagram投稿が、波紋を呼んでいる。

Threadsで話題になった“裏アカウント”疑惑

《ちょっとビックリすることがありました。私は個人ではインスタのアカウントを持たないのでなかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな…と実感しています。これを機会に、午後の合間に数年ぶりにスマホを替えたのですが、機種変更はかなり久しぶりなのでいろいろな機能が進化していてビックリしました》

そして、

《プライベートの安全に気を付けていきたいと思います！心配してくださった方々、本当にありがとうございました！！！》

と、何かあったことを匂わす文章となっている。一体何があったのか？

「8月19日23時頃にThreadsで投稿された動画がプチ炎上したんです。ヨーグルトを2本手にした小さなお子さんに対して、撮影している女性が“1本だけにして！”と注意したところ、お子さんが容器を口に触れ舐めた方を戻す……というものでした」（芸能ライター、以下同）

その投稿主の過去の投稿に土屋ファミリーの写真が多数掲載されていたことで、“土屋太鳳の裏アカウントでは？”と話題になっていたという。

「炎上した影響か、翌朝7時頃にはアカウントごと削除されました。ただいくつか動画や写真がXでも転載されたことで“土屋太鳳の裏アカウント”疑惑が一部で話題に。でもアカウント名もまったく違うし、投稿がすべて削除されたことで確認する術がなかったことで、疑惑のままで終わりそうだったのですが、土屋さんが騒動を匂わす投稿をしたことで、さらなる憶測を呼ぶことになってしまいました」

Xでも、

《意味が分からない 土屋太鳳さん》

《何かある度に何が言いたいの？ って長文で周りを困惑させる土屋太鳳、他人として見ているだけなら面白いけど関わりたくはないよね》

《いっっっつもはっきり言わずに遠回しに言い訳するよね。大学卒業するのに時間かかった時も言い訳していたし》

と困惑する人や、SNSに不向きだと指摘する声が相次ぐ結果に。ITライターは土屋の投稿をこう補足する。

「Threadsのアカウントは単体では作成できず、同じMeta 社が運営するInstagramのアカウントを作成する必要があります。“個人ではインスタのアカウントを持たないので”という部分は、インスタの個人アカウントを持っていないから、話題になっているThreadsアカウントは自分のものではないと言いたいのでしょう」

また「数年ぶりにスマホを替えた」という文章は身近な人を疑っているのでは？ と推測する。

「今回はすでにあるアカウントが外部から乗っ取りされた訳ではなく、匿名アカウントで世に出ていない土屋さんと思われる写真が公開されています。そのため土屋さんのスマホを触ることが可能な人物が勝手にアカウントを作成。土屋さんのスマホの中に保存されている写真や動画を勝手に公開したと疑っているため、スマホの機種変をしたと記載したことをアピールしているのでは」（同・ITライター）

この推測が正しければ本人が投稿したものではないが、投稿された写真や動画は“本物”であることを認めていることになるが……。

動画や写真自体は土屋本人のもので確定か

「Instagramの投稿に添えられた画像は、Threadsで“マナーが悪い”と炎上したお子さんが手にしていたヨーグルトと同じものです。それを“購入する時も箱買い”とわざわざ書いているということは、“動画で1度棚に戻した商品もきちんと購入していますよ”と言いたいとしか思えません」（同・ITライター）

しかし今回の投稿は悪手だったという声も。

「そもそも炎上したきっかけは土屋さんや芸能人の投稿だからではなく、子どもが舐めた商品を棚に戻すという行動です。一般の主婦の投稿でも炎上していたでしょう。暗に動画や写真は本物と認めているようなInstagramの投稿は逆効果では。実際、Instagramで裏アカウント疑惑について匂わせたことで、検索する人が増加。Xで“土屋太鳳”がトレンド入りしたことで、さらなる憶測を呼んでいます。本物であれ偽物であれ、スルーしたほうが良かったと思います」（芸能事務所関係者）

Netflixの主演ドラマ『今際の国のアリス』シリーズは世界各国で大ヒットするなど演技力には定評がある土屋。俳優としての価値を落としかねないだけに、SNS投稿は告知だけに留めておいたほうがいいかも？