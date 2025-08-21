NewJeans（ニュージーンズ）と所属契約を巡って法廷闘争中のADOR（アドア）が、イ・ドギョン副代表を新任代表取締役に選任した。同芸能事務所は「アルバムや公演など、アーティストの活動企画やマネジメントを行う運営を本格化するためのもの」と、説明している。

イ・ドギョン氏は19年、HYBE（旧ビッグ・ヒット・エンターテインメント）に加わり、全社ビジョンおよび事業戦略を樹立し、多様な新事業を進めてきた。特に、22年にHYBE MUSICグループアーティストIP（知的財産）基盤の事業を推進するIPX事業本部の副代表を務め、多彩な事業を展開。ポップアップストアなどを統括しつつ、ファンに多様な楽しみを提供する大規模コラボレーション事業「THE CITY」プロジェクトを企画、推進した。

ADORは現在、NewJeansと専属契約問題で対立。メンバー5人を相手に提起した専属契約有効確認訴訟の調停が続き、8月14日には、ソウル中央地方裁判所民事合議部で行われた。約1時間20分の裁判で、結果的に合意には至らず、9月11日に調停期日をもう1度設けることになっている。