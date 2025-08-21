＜ウチは普通じゃない…？＞愛情たっぷりに育ててきた息子。突然、不登校になって…？【第1話まんが】
私（ナナミ）は、夫のタツヤと小学校3年生の息子、リクとの3人暮らしです。結婚当初から子どもは欲しいと思っていましたが、実際に授かってみると子育てがこんなにも大変なものだとは……。しかし、息子のリクは何ものにも代えがたい宝物です。しっかり育てて、立派な大人にしなければ。リクが生まれてから9年間、ずっとそのことばかり考えてきました。リクのためにすべてを捧げてきたといっても過言ではありません。それが親のあるべき姿だと思うし、そんな生活を私は受け入れていました。
リクを育てるために私は仕事を辞め、私の仕事は「子育て」になりました。食事はほとんど手作りで、栄養バランスをしっかり考えています。毎日、本の読み聞かせをしてあげて、ひとりっ子のリクの遊び相手は私がしていました。テレビゲームの類はまだ早いと思って与えてはいません。テレビ漬けになるのも怖かったので、好きなアニメを1つだけ決めさせて、観せるようにしていました。
すべてをリクに合わせた生活は正直、楽ではありませんでした。リクのために、リクを立派な大人にするためにと奮闘していた毎日だったのですが、リクが小学3年生になったあたりから学校を休みがちになってしまったのです。そんなリクに寄り添いながら、私はできる限りのサポートを続けてきました。
リクは私たち夫婦の宝物です。
リクがいてくれるから頑張れるし、私に新しい世界を見せてくれたのもリクでした。
この子を立派な大人にするために、どんなことでも頑張ろう……そう思って、日々を過ごしてきたのです。
そんな中での、リクの不登校。
最初はいろいろと手を尽くして、どうにかして学校に行かせようとしましたが、本人が頑なに行こうとしないので、今では「行きたくない」という気持ちを受け入れています。
その分、いつでも学校に戻れるように勉強面でのフォローをしっかり頑張ろう……そう思っていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
