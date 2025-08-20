おうち時間をおしゃれに！ラクちん×ロマンティックな「ハーフ部屋着」をご紹介♡

この夏、おうち時間の可愛さをレベルアップさせたいコ大集合…！今回は、本田紗来・中川紅葉とともに、おうちファッションにロマンティックな要素を加えた「ハーフ部屋着」をご紹介します。家チルも可愛く過ごして、おしゃれ女子になっちゃおう♡

ハーフ部屋着で雰囲気をつくる

おうちでスローリーな時間を過ごすときだって、ファッションに気を抜かないのがおしゃれ女子というもの！

過ごしやすいのは大前提だけど、どこかにロマンティックな要素を加えた「ハーフ部屋着」で、よりおしゃれな時間を楽しんで♡