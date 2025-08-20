おうち時間をおしゃれに！ラクちん×ロマンティックな「ハーフ部屋着」をご紹介♡
この夏、おうち時間の可愛さをレベルアップさせたいコ大集合…！今回は、本田紗来・中川紅葉とともに、おうちファッションにロマンティックな要素を加えた「ハーフ部屋着」をご紹介します。家チルも可愛く過ごして、おしゃれ女子になっちゃおう♡
ハーフ部屋着で雰囲気をつくる
おうちでスローリーな時間を過ごすときだって、ファッションに気を抜かないのがおしゃれ女子というもの！
過ごしやすいのは大前提だけど、どこかにロマンティックな要素を加えた「ハーフ部屋着」で、よりおしゃれな時間を楽しんで♡
Cordinate お部屋でもロマンティックに過ごせるフリル×小花柄
締めつけ感のないバルーンシルエットのトップスに、ワッフル素材ではき心地が抜群なショートパンツ。ゆとりのある時間を過ごせるラクちんコーデ。
シャーリングブラウス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）ショートパンツ 5,880円／CRANK（HANA KOREA）ソックス（2足セット）2,420円／靴下屋（Tabio）ヘアゴム／スタイリスト私物
Cordinate ラフなTシャツに透け透けレースでガーリーオン♡
身動きしやすい大きめのTシャツがお部屋では最適。ピタッとしたボトムも薄手の透け素材なら重たくならず過ごしやすい。
フラワー柄Tシャツ 7,150円／Mardi Mercredi（MARDIMERCREDI JAPAN）レースフレアーパンツ 9,900円／PELLICULE ヘアバンド 7,460円／MEENDERI（HANA KOREA）
撮影／小林真梨子 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来