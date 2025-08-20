いつか泊まりたい憧れのホテル「The Okura Tokyo」

「The Okura Tokyo（じ おーくら とーきょー）」は東京・虎ノ門に位置するラグジュアリーホテルです。「世界の一流ホテルに並ぶ格式と快適さを備え、日本ならではのホテルを作りたい」と、昭和37年（1962）に「ホテルオークラ東京」として創業、2019年に「The Okura Tokyo」として開業して今の姿になりました。

「The Okura Tokyo」は、日本の伝統文化や歴史的要素をまとう「オークラ ヘリテージウイング」と、海外を中心に展開し、都市の躍動感と高機能で現代のニーズを取り込んだ「オークラ プレステージタワー」という異なるコンセプトの2棟で構成されています。

「ホテルオークラ東京」が建て替えられるというニュースが流れたときは、惜しむ声も多くありましたが、「ホテルオークラ東京」時代のロビーが見事に再現され、旧来のファンを驚かせました。ホテルの顔ともいえるロビーは「静かにくつろげる場所」をコンセプトに、柔らかな自然光が美術組子と障子を透けて差し込んだ格調高い空間となっています。



「オークラ プレステージタワー」にある「デリカテッセン シェフズガーデン」は2025年7月より 「オーキッド スイーツ＆デリ（英語名：Orchid SWEETS & DELI）」に名称を変更し、新商品も発売しています。「より多くの人に親しみやすく、そして選ぶ楽しさを感じられるように。」と商品は以下の3つのレーベルに再構成されています。

〔プレミアムホテルメイドレーベル〕オークラ東京を象徴するラインナップ

細部にまでこだわりぬいた美味しさと技、特に日本特有の素材使いや四季彩、日本人の繊細で奥ゆかしい感性など、「和の心」を大切にしたオークラ東京オリジナルのホテルメイドカテゴリー。

〔スペシャルギフトレーベル〕あらゆるギフトシーンに対応

グローバルブランドや老舗とのダブルネームなどバラエティー豊かな品揃えで、贈る相手や予算に合わせたギフトや手みやげが揃うギフトカテゴリー。宿泊時の記念やおみやげにもおすすめ。

〔プレシャスデイリーレーベル〕極上の美味しさが便利に揃う

焼きたてのパンや各レストランからのデリ、グロッサリー、ドリンクなど、毎日の食卓に欠かせないこだわりの食品が揃うデイリーカテゴリー。

ここぞ！というときに手に取りたい特別感のある商品から、手軽にホテルメイドのスイーツを取り入れたいときにぴったりな商品まで、ギフトや自分へのご褒美など、さまざまな用途で活躍してくれるラインナップなので、ぜひチェックしてみて。



各レーベルを代表する新商品をチェック

「オーキッドクッキー」6000円

まずは「プレミアムホテルメイドレーベル」より3種類の新商品をご紹介します。「オーキッドクッキー」はシンプルで奥深い味わいの 3 種のサブレを、ホテルメイドの逸品として丁寧に焼き上げたシグネチャー商品です。館内各所の意匠にも用いられている六角形（亀甲文様）をかたどっています。

味はアーモンドサブレ（写真左）、マスコバド糖サブレ（写真中央）、バターサブレ（写真右） の3種類。口に入れた瞬間にほろっとくずれる食感と、そこからふわりと広がる香りの余韻を最大限引き出すために、素材の組み合わせや配合にこだわっています。

編集部実食コメント

バターサブレ（写真右）は、北海道産、低温・長時間発酵のバターをぜいたくに使用。ほろほろ食感とバターの芳醇な香りで、口の中に幸せが広がります。オーガニック黒砂糖「マスコバド糖」を使用したマスコバド糖サブレ（写真中央）は、まろやかで、どこか懐かしさを感じるやさしい味わい。アーモンドサブレ（写真左）は、ローストしたカリフォルニア産ビターアーモンドの香ばしさと深みのある味わいが特徴です。三者三様のおいしさに、手が止まりません……。ここぞというときのギフトや、ぜいたくなおうちカフェタイムにもぴったり。

「サブレ サレ アンチョビ＆オリーブ」（12枚入り ※各6枚）2500円

新たにシリーズものとして展開される「オトナのポケット缶」。その第一弾として「サブレ サレ アンチョビ＆オリーブ」と、「チョコレート アマンド ショコラ キャラメリゼ」が新登場。缶のサイズは小ぶりでかさばらず、おでかけのお供にもぴったりです。

「サブレ サレ アンチョビ＆オリーブ」のアンチョビは塩味と香りのバランスが絶妙で、軽やかな食感なため、シンプルながらもクセになる味わいです。オリーブは、ブラックオリーブやオリーブパウダー、オリーブオイル、タプナードなどを素材に合わせた製法で練り込まれています。芳醇な香りが広がり、ワインなどのお酒との相性も抜群！

「チョコレート アマンド ショコラ キャラメリゼ」80g 3000円

「チョコレート アマンド ショコラ キャラメリゼ」は、甘みが強く、まろやかで濃厚な味わいが特徴のスペイン産の高級アーモンド「マルコナ種」を使用。香ばしくキャラメリゼしたアーモンドに、チョコレートの甘みとほろ苦さが重なり合い、奥行きのある上質な味わいです。

「茶香」4500円

次に「スペシャルギフトレーベル」からの新商品をご紹介します。「茶香」は日本遺産認定茶園を持つ「丸利 吉田銘茶園」とのコラボレーションにより誕生した、こだわりの逸品。

一層一層を丁寧に手焼きした8層のバウムクーヘンは、しっとりとした食感とともに宇治抹茶の豊かな香りが上品に広がります。

今回ご紹介した「プレミアムホテルメイドレーベル」「スペシャルギフトレーベル」のほかにも、毎日の食卓に欠かせないこだわりの食品が揃う 「プレシャスデイリーレーベル」が登場しています。生まれ変わった「オーキッド スイーツ＆デリ」で贈り物選びをしてみてはいかがでしょうか。



■オーキッド スイーツ＆デリ（英語名：Orchid SWEETS & DELI）

場所：The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー5階

TEL：03-3505-6072

営業時間：10〜20時（パン10時〜／ケーキ11時〜／デリカテッセン11時30分〜）

■The Okura Tokyo（じ おーくら とーきょー）

住所：東京都港区虎ノ門2-10-4

TEL：03-3582-0111



Photo:The Okura Tokyo、一部 萩野奈津子

Text：中川葉月、萩野奈津子



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

