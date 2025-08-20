◇ナ・リーグ ロッキーズ4―11ドジャース（2025年8月19日 デンバー）

ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦で打線が18安打11得点で大勝。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は敵軍新人カイル・キャロス内野手（23）の活躍に目を細めた。

キャロスはこの日、「6番・三塁」で先発出場。2―7の6回2死一塁で相手先発・シーハンのチェンジアップを捉え、左翼スタンド最前列に放り込んだ。これがメジャー初本塁打でベンチに戻ると、同僚らから祝われ照れ笑いを浮かべた。

キャロスの父、エリック・キャロス氏もドジャースなどでプレーしたMLB通算284発の元メジャーリーガー。ロバーツ監督とは02年にチームメートだった。父もこの日、息子の試合を観戦していた。

ロバーツ監督はキャロスの活躍に「やっぱり血は水よりも濃いですね。エリックとトリシアもうれしかったと思いますし、カイルも大きな夜でした」と敵軍ながら、友人の息子とあり初本塁打に笑みを浮かべた。

続けて「守備でも素晴らしかったし、打席でも良い内容でした。あの一家にとっては本当に喜ばしいことですし、我々にとって致命的なダメージにならなくて良かったです（笑）」とドジャースにとって大きな一発にならなかったからこそ、祝福できるとジョークを飛ばし「キャロス一家は素晴らしいファミリーで、エリックとトリシアのためにもうれしく思う」と両親も喜んでいるだろうと語った。

ちなみにカイル・キャロスの兄、ジャレッド・キャロスは投手としてドジャース傘下マイナーでプレーしている。