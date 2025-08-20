【栃木県】犬種サイズ問わず３頭までOK！ 関東最大級のプライベートドッグラングランつきヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」が2025年8月25日オープン！
こんにちは！ おでかけわんこ部です。
歴史と大自然が調和する魅力あふれるエリア日光に、関東最大級のプライベートドッグランつきヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」が、2025年8月25日にオープンします！
さらに、全天候型のプライベートドッグランも完備しているということで、詳しくご紹介します。
「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」は、雄大な自然と数多くの史跡が調和する栃木県日光市に誕生した全６棟のプライベートヴィラ。
１棟貸切のヴィラだから、まわりに気を遣うことなく、愛犬とゆったり過ごせます。犬種やサイズを問わず、最大3頭まで一緒に泊まれるのもうれしいポイントです◎
２名から６名まで対応できる多彩なヴィラタイプがそろい、各棟には2台分の無料駐車場も完備。家族旅行はもちろん、友人同士でのステイにもぴったりですね。
そしてなんといっても最大の魅力が、関東最大級のプライベートドッグラン！ 愛犬が思いきり走り回れる開放的な空間で、特別な時間を楽しめますよ♪
緑に囲まれた雄大なプライベートドッグラン出典：公式サイト
6棟すべてのヴィラに備わるプライベートドッグランは、なんと最大1,000㎡超え！ 関東最大級の広さだから、大型犬やアクティブな子でも思いきり遊べます。
さらに注目なのが、関東エリア初となる「全天候型ドッグラン」を全棟に完備していること。シーズンや天気を気にすることなく楽しめるのはうれしいポイントですね◎出典：公式サイト
さらに敷地内には、共有の半屋外ドッグランも用意されています。
チェックイン前から利用できるので、少し早めに到着して、ランで遊んでからお部屋に入れるのも魅力です♪
充実のドッグフレンドリーサービス出典：公式サイト
ペットベッドやトイレトレー、シーツ、食器、コロコロ掃除テープ、ウエットティッシュ、消臭ミストなど、愛犬とのステイに必要なものはしっかり完備。
どうしても荷物が増えてしまうわんことの旅行ですが、「あれもこれも持って行かなきゃ！」と心配しなくていいのはうれしいポイントです♪出典：公式サイト
さらに夏季限定で、わんこ用プールの貸し出しも♪ 広々としたプライベートドッグランで水遊びを楽しむ姿を想像するだけで、わくわくしちゃいますね！
添い寝もOK！ 客室スペースはすべてわんこフリー出典：公式サイト
約73 ㎡のゆとりある客室内は、すべてのエリアがわんこもフリーで過ごせます。
わんこと一緒にお布団でおやすみもOK◎ 旅行先でもずっと一緒が叶います♪出典：公式サイト
各棟には、日光の自然を望む客室専用のお風呂を完備。窓の外に広がる景色を眺めながら、非日常感たっぷりの贅沢なバスタイムでリラックスできますよ。
食事もわんこと一緒に出典：公式サイト
夕食は3つのスタイルから選べます。
那須のブランド食材を使った「贅沢しゃぶしゃぶ鍋コース」、とちぎ和牛やとちぎゆめポークを味わえる「厳選BBQディナー」、そして気軽にアウトドア気分を楽しめる「カジュアルBBQディナー」。
どのコースも、栃木ならではの味覚をたっぷり堪能できます。
さらに、自分たちで食材を持ち込んで好きに楽しめる「素泊まりプラン」もあるので、旅のスタイルに合わせて自由に過ごせるのも魅力。
朝食は、平ゆばやゆばステーキ、ゆばとほうれん草の味噌汁と、日光名物をふんだんにとりいれた「湯波づくし和朝膳」。棚田米をつかった炊き立て土鍋ご飯と一緒にどうぞ♪出典：公式サイト
また、オプション（有料）で、わんこメニューの用意されています♪
※旬の食材を使用しているため、メニューは予告なく変更になる場合があります。
また、宿泊者へのインクルーシブサービスとして、フロントに常設されたBarスペースではビールからソフトドリンクまで無料で楽しめます。滞在中いつでも気軽に立ち寄れる、嬉しい特典ですね♪施設情報
＜DATA＞「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」
【住所】栃木県日光市小百字穴沢1834-1
【公式HP】 https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/
【アクセス】今市ICから車で約12分 （下今市駅：タクシーで約20分）
【参考価格】19,200円～（1名料金 / 4名1室利用時）
＜DOG＞愛犬情報
【施設種別】コテージ・一棟貸し
【愛犬と同室】同室宿泊OK
【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG
【部屋食プラン】部屋食プランあり
【ドッグラン】プライベートドッグランあり
【犬用メニュー】わんこメニューあり
【温泉】温泉なし
【愛犬料金】無料（宿泊費に含まれる）
【犬種条件】要問い合わせ
【その他】３頭まで
※そのほか詳しい同伴ルールや条件については公式サイトをご確認ください
「グランフォレスタヴィラ日光」は、関東最大級のプライベートドッグランと愛犬にやさしい充実のサービスで、ここでしか味わえない特別なステイを叶えてくれます。
東武ワールドスクウェアや日光東照宮など、わんこと楽しめる観光名所が集まる日光。愛犬との旅を楽しむ日光ステイの拠点に、ぜひチェックしてみてくださいね♪https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/