YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¿·»þÂåÅþÍè?!¡Û»þÂå¤ÎÀè¼è¤ê¤ò¤·¤¿¿Ê²½·ÏÄ¹²°¤òÆâ¸«¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¾Ò²ð¤ÇÏÃÂê¤Î¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤¬¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Ç»Â¿·¤¹¤®¤ë¡È¿Ê²½·ÏÄ¹²°¡É¤òÅ°ÄìÆâ¸«¡£¡Ö¥Æ¥é¥¹¤¬»Â¿·¤¹¤®¤ë¿Ê²½·ÏÄ¹²°?¡×¤È»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¥Óー¥Õ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¥Óー¥Õ¥ó¤µ¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤Ð¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«À¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÄ¹²°¹½Â¤¤Î´ðËÜ¤ä¡¢¥Óー¥Õ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÚÃÏ¤Î³èÍÑË¡¤ò²òÀâ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¡¢ÅÚÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎý¤ê¡¢Ë¡Î§¤Ë±è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ëºî¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Óー¥Õ¥ó¤µ¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÏÀ¤´Ö°ìÈÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤·¤«¤é¤º¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆâ¸«¤·¤¿Éô²°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¼Ð¤áÃª¤ä¥¹¥±¥¹¥±¥É¥¢¡×¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎÄ¹²°¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Î©ÂÎÅª¤Ç¼«Í³¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ì¤¾¥Óー¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£³¬ÃÊ¤ÎËâ½Ñ»Õ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î»¿¡£¤Þ¤¿¡¢3³¬¤ØÅÐ¤ë¤È¸½¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÉô²°¤Î¹¤µ¤Ç¤Ï¸¡º÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤´Ö¼è¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Êª·ï¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê³«Êü´¶¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¦¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È´Ö¼è¤ê¡×¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¡£¡ÖÉô²°¤Î¹¤µ¤Ç¤Ï¸¡º÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤´Ö¼è¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö²è°ìÅª¤Ê¾ò·ï¸¡º÷¤ÇÉô²°¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¡¹¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Éô²°¤ÎÃµ¤·Êý¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃ¦¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È´Ö¼è¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉô²°Ãµ¤·¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2Éô²°ÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë1LDK¡×¡£½»µï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥Ñー¥Æ¥£ー¥ëー¥à¤äÎÁÍý¶µ¼¼¤È¤·¤Æ»þ´ÖÂß¤·¤·¤Æ¡¢¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢½ÀÆð¤ÇÂ¿ÌÜÅª¤ÊÊë¤é¤·Êý¤òÄó¼¨¡£ÉÔÆ°»º¤Î³Ú¤·¤µ¤È¼Â±×¤òÆ±»þ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤â¡¢¡ÖÄÂÂß¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍÇú¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹¤ä¿å²ó¤ê¤Þ¤Ç»Â¿·¤ÊÀß·×¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿ÊÌ¥¿¥¤¥×¤Î2Éô²°¤âÆâ¸«¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤º´Ö¼è¤ê¤Ç¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¹¥±¥¹¥±¿À¤Î¿·ºî¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¼¡²ó¤Î¸ÄÀÅªÊª·ï¾Ò²ð¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤ÆÆ°²è¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
