ライバル女優は「不祥事」ばかり…高畑充希が「独り勝ち」状態になっていた！

出演オファーが殺到中

女優・高畑充希（33歳）の株が、映画とドラマ業界で爆上がりしている。

ここ最近は興行収入100億円超えが近いと目される映画『国宝』で、主人公の幼馴染み役を好演した。8月6日には、映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）で高畑がヒロインを演じることが発表されている。

「同作は、『君の名は。』（'16年）などの話題作を生み出した新海誠監督のアニメ映画を実写化したものです。主演を務めるのは次世代のスターであるSixTONESの松村北斗（30歳）なので、大ヒットする可能性が高い。

高畑の起用も話題となりました。『国宝』から間を置かずして話題作に出るわけですから、作り手やスポンサーからの信頼が厚いのは間違いない。今年は出演オファーが殺到しているそうです」（大手スポーツ紙デスク）

高畑充希が選ばれる「理由」

高畑は中学在学中の'05年にミュージカルで女優デビュー。その後、NHKの朝ドラ『とと姉ちゃん』でヒロインに抜擢されるも、以降の作品では主演でヒット作に恵まれない状況が続いた。

いっぽう私生活では、昨年11月に俳優の岡田将生（36歳）と結婚。7月に第1子の妊娠を発表している。

そんな彼女にオファーが殺到する理由は何か。

「高畑のライバル女優にスキャンダラスなニュースが多いのです。今年は永野芽郁（25歳）と田中圭（40歳）の不倫疑惑報道や、最近だと有村架純（32歳）とキンプリの高橋海人（26歳）、浜辺美波（24歳）とキンプリの永瀬廉（26歳）の交際疑惑も報じられています。どの女優もプライベート管理ができていない。その点、結婚している高畑に心配はありません」（映画関係者）

銀幕で国宝級の熱演を観る機会が増えそうだ。

「週刊現代」2025年09月01日号より

