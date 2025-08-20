ÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿ÂçÃ«¤ÎÅÜ¤ê¡¡21Ç¯9·î¡¢ºò½©¤â´¶¾ðÇúÈ¯¡¡º£µ¨¤Ï21À¤µª½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤Ø
¡¡ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ»¶ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£18Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊÉ¤Ë¼êÂÞ¤òÀª¤¤¤è¤¯Åê¤²¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿16¡Á18Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÄã¾¡Î¨¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ËÀª¤¤¤ò¤½¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÔÀï¡£¼«¿È¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤â°ìÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿21Ç¯9·î26Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¡£Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿Ä¾¸å¤Î7²ó¤Î¹¶·â¡£2»à°ìÎÝ¤Ç9ÈÖ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ê¸½¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»±²¼2A¥¯¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬°ì¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ð¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¾×·â²»¤¬µå¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ7²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤À¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡¢ÈÔ²ó¤¹¤ëÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¡£Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÄãÌÂ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤âÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤ÀÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¸µ¡¹¡¢Æ®»Ö¤ÏÆâ¤ËÈë¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼»á¤â¡ÖæÆÊ¿¤Ï·ë²Ì¤¬°¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢Ëè²óÁ´¤¯Æ±¤¸ÊýË¡¤ÇÎ×¤à¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡Ê´¶¾ð¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎäÀÅ¤µ¤¬¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ¶«¤ó¤À¤ê¡¢¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤È¼ê¾·¤¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ÇÇ®¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤â¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤äÆóÎÝ¾å¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡21À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¡£Æ»¶ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ÊÂçÃ«¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¸õ¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê37»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£º£µ¨¤âÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë·ëËö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦Ìø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë