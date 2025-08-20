タレントの優木瑛美（ゆうき・えみ＝36）が18日、自身のX（旧ツイッター）で離婚を発表した。



優木は「私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます」とし、「1つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」と意味深な理由も記した。



離婚した理由を明かせない中で発表したことについては「たくさんの方にお祝いの言葉や応援していただいておりましたので、このような場でのご報告で大変失礼ではございますがお伝えさせていただきました」と説明。最後には「大変な事の方が多い茨の道かも知れませんが、父と母どちらの役割も出来るよう精進して参ります！ こんな私ですが、今後とも応援の程どうかよろしくお願いいたします」と記した。



この発表にファンからは心配の声が続出。「夫婦のことやから色々あるとは思うけど、頑張るんやで」「人生色々あるさ。これから色々大変だと思うけど頑張って！！」「なかなか出来ない選択なのに娘ちゃんの為にそこまで決意できたのがすごい」と励ましの声も多く寄せられていた。



優木は2023年5月に一般男性との結婚を発表。同年8月に第1子を妊娠していることを発表していた。



