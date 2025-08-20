ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬¥¸¥§¥À¥¤¤ËÂçÊÑ¿È¡ÖËÍ¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤ò¸«¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¹¥¤¤ÊSTAR WARS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬¥¸¥§¥À¥¤¤ÎÀï»Î¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8·î29Æü(¶â)¡Á9·î7Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÈSTAR WARS WEEK¡É¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À¶µÜÁª¼ê¤ä¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡¢ÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¤é¤¬¥¸¥§¥À¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÏÀ¶µÜÁª¼ê¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¶µÜÁª¼ê¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥è¡¼¥À¡£½Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ç¿Í¸ø¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î»Õ¾¢¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥À¥¤¤Î¥í¡¼¥Ö¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÀ¶µÜÁª¼ê¤Ï¥¸¥§¥À¥¤¤ÎÀï»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¹»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£STAR WARS WEEKÄ¶³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖËÍ¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ä¥Ü¥Ð¡¦¥Õ¥§¥Ã¥È¡¢¥¹¥Î¡¼¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Íè¾ì¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDOÆâ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë»£¤ì¤¿¤ê¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£