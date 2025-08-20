“運転好き”横浜流星「クルマ持ってないのでこれからお世話に」グーネット新CMキャラ就任
俳優の横浜流星（28歳）が、クルマ情報メディア「グーネット」の新CMに出演。8月20日より、「グーネットの男・登場」篇、「グーネットの男・輸入車」篇、「グーネットの男・おしゃれなクルマ」篇の3本を放映する。
このたび、横浜は「グーネット」の新キャラクターに就任。「グーネット」を象徴する赤い空間の中に、真っ黒なスーツ姿に身を包んだ横浜が登場し、キリッとした表情とスマートな動きで、テンポよく「グーネット」の魅力を伝えるCMを3本放映する。
今回、CMキャラクターに就任したことについて、横浜は「嬉しかったです。自分はクルマも運転も好きなのに、クルマを持っていないので、これからお世話になると思います。そういう方も多いと思うので、グーネットの魅力をしっかりと責任を持って届けられたらと思っております」とコメント。
CMの撮影は「シンプルに、グーネットの魅力を届けるCMになっています。ただ今回の撮影方法はとても特殊で息を合わせながらやりました。撮影は今日で終わりですがここから合成して、とても格好良いCMになると思うので、自分自身すごく楽しみです！」と語った。
