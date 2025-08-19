◇第107回全国高校野球選手権 準々決勝 横浜7―8県岐阜商（2025年8月19日 甲子園）

王者・横浜の春夏連覇の夢が消えた。まさかの延長11回サヨナラ負け。エース・奥村頼人（3年）が打たれた。

7―7の11回2死一、三塁、カウント1-2からの4球目を県岐阜商4番の坂口路歩（3年）に左前にはじき返された。

先発の織田翔希（2年）が4回途中6安打2失点で降板。5回までに4点を先行される苦しい展開となった。

それでも神奈川大会で何度も劣勢を跳ね返してきた春王者。6回に相手守備の乱れも突いて3点を返した。8回にも相手のミスにつけ込み同点。9回1死二、三塁のピンチでは左翼の阿部駿大（3年）が三遊間に入る「内野5人シフト」を敢行して相手のスクイズを防ぎ、タイブレークに持ち込んだ。

10回に3点を勝ち越すもその裏に追いつかれ、11回の攻撃は痛恨の無得点に終わっていた。

秋の明治神宮大会、今春のセンバツを制すなど公式戦27連勝も飾った。

この夏の主役になるはずだった。松坂大輔を擁した1998年以来の春夏連覇を目指して臨んだ甲子園はベスト8で散った。