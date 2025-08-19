レクサス次世型「“超本格”スポーツカー」初公開！ ド迫力デザインの新「スポーツコンセプト」ついに登場！ 期待の高まる「LFA」後継モデル!? かつての「エレクトリファイドスポーツ」からどう進化した？ 米公開の「最新モデル」とは！

レクサス次世型「スーパースポーツカー」初公開！

2025年8月15日、米国カリフォルニア州で開催された「モントレー・カー・ウィーク」の主要イベント「ザ・クエイル モータースポーツギャザリング」で、レクサスは次世代スーパースポーツカーのコンセプトモデル「LEXUS Sport Concept（以下、スポーツコンセプト）」を発表しました。

このモデルは、レクサスがかつて販売していたスーパースポーツカー「LFA」や、2021年に公開されたコンセプトカー「Lexus Electrified Sport（以下、エレクトリファイドスポーツ）」との関連性が囁かれています。

一体どのようなモデルなのか、歴史とデザインの両面から詳しく解説します。

今回発表されたスポーツコンセプトは、レクサスが描く次世代のスーパースポーツEV（電気自動車）を予告するモデルです。

レクサスは、このモデルを「先進的かつ革新的なスタイルと、伝統的なスポーツカーらしさを併せ持つデザイン」と説明。

実際、ワイド＆ローなスタンスに、ロングノーズ＆ショートデッキという2ドアスポーツカーの王道プロポーションを採用しています。

その姿は、低く構えたフロントマスク、ボンネットとフロントフェンダーの巨大なエアアウトレット、リアフェンダー周りの大胆なエアロパーツなどで構成され、まさにハイパフォーマンスカーに相応しいディテールです。

しかし、ただ速さを追求した戦闘的な無骨さとは異なり、流麗なシルエットやグラマラスな造形が、超高級GTカーのような上品な佇まいを演出しており、これこそがレクサスならではのデザイン哲学と言えるでしょう。

このスポーツコンセプトは、レクサスの新たなスーパースポーツカー「LFR」として、近い将来に市販化されるのではないかという噂も出ています。

かつてレクサスは、V型10気筒自然吸気エンジンを搭載したLFAを500台限定で販売しました。

そしてLFAの販売終了から9年後の2021年12月には、レクサスの新たなスーパースポーツカーを示すコンセプトカーとして、エレクトリファイドスポーツを公開。

エレクトリファイドスポーツは4輪駆動制御技術「DIRECT4」と全固体電池を搭載したEVで、0-100km／h加速2秒台前半、航続距離700kmオーバーという驚異的な性能を目指して開発され、さらにLFAで培われた「走りの味」を継承すると明言されました。

また同車の公式動画にはLFAとの共演シーンも含まれており、さらにレクサスが“LFR”という名称を商標登録したという報道も相まって、「エレクトリファイドスポーツがLFAの後継モデルとして登場するのではないか？」と期待が高まりました。

そして今回発表されたスポーツコンセプトは、エレクトリファイドスポーツのシルエットを色濃く引き継ぎながらも、細部にまでこだわった複雑かつ大胆な新しいデザインが施され、さらにLFAを彷彿とさせるディテールも散見。

まさに、レクサスが歩んだ過去から未来へと繋がる歴史のストーリー性まで感じられる、集大成的なスタイリングに仕上がっています。

まず、ヘッドライトとフォグランプは左右のエアインテーク内に縦型に配置され、その間をレクサスの「L」モチーフのデイライトが結ぶことで、スポーツコンセプトはエレクトリファイドスポーツ以上にワイド感や車体の低さを強調する形になりました。

また、デイライトと上部の溝が織り成す形状は、LFAやラグジュアリークーペ「LC」のヘッドライトを思い出させるもので、デザイン的な連続性を感じさせます。

ボンネットのエアアウトレットは、LFAにも見られた要素で、ささやかながらもレクサスのスーパースポーツカーに共通するポイントです。

ボディサイドでは、エレクトリファイドスポーツの特徴でもある「車体を斜めに走るキャラクターライン」が残されつつ、ドアやサイドシル周辺の面の抑揚がより複雑になり、妖艶な映り込みを実現しています。

また、リアフェンダー下部には三角形のエアロパーツが追加され、戦闘的な要素も加わりました。

キャラクターラインがルーフと繋がる部分に設けられたエアインテークの造形は、LFAを強く想起させ、レクサスのスーパースポーツカーの歴史に対する敬意が感じられます。

スポーツコンセプトの独自性が最も発揮されているのがリア周りのデザインで、流麗だったエレクトリファイドスポーツとは異なる、角ばったスタイルと直線的で鋭角なテールライトを採用。

車体左右には三角形の巨大なエアアウトレットが備わり、LFAやエレクトリファイドスポーツと共通する要素を持つ一方で、リアタイヤの背後にはボディと別体の巨大なエアロパーツが取り付けられ、リアフェンダー前部のパーツと一体感を与えています。

リア周りにはマフラーと言えるものは見当たらず、EVであることを示唆していますが、電動で上下するリアウイングの下にある排気口のような“円形の窪み”があり、これがどのような機能を持っているのか、気になるところ。

ガラスを削り出したような立体的なロゴや、シャークフィンのようなハイマウントランプ、さらにはその上部に埋め込まれた「4つのファンを組み合わせたドローンのような四角い物体」など、多くの謎めいたディテールが関心を惹きつけています。

このように、今回披露されたスポーツコンセプトは、LFAとエレクトリファイドスポーツの要素を巧みに取り入れつつ、独自の先進性とオリジナリティを兼ね備えた、極めて完成度の高いモデルです。

スペックや構造の詳細は未公開ですが、明日にも市販化されてもおかしくないほど現実的なディテールへと洗練されており、レクサスが開発を進めている次世代スーパースポーツカーの登場が現実味を帯びてきたことは間違いありません。

今後、スポーツコンセプトがどのような形で発表されるのか、クルマ好きの期待は高まるばかりです。