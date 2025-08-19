ロバーツ監督が米番組出演、次回も3Aで「今週後半に投げる」

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が18日（日本時間19日）、「ファウル・テリトリーTV」が放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」に出演し、14日（同15日）に約3か月ぶりに“復帰登板”した佐々木朗希投手について再度言及した。

佐々木は14日（日本時間15日）に3Aで約3か月ぶりに実戦登板。初回にいきなり2失点するなど予定していた3イニングを投げ切れず、2回0/3を6安打2失点、1四球だった。

同番組の司会を務めるアラナ・リゾさんから、佐々木の今後について聞かれた指揮官は「ロウキは水曜日（日本時間21日）、木曜日（同22日）、あるいは金曜日（同23日）になるか分からないが、OKC（3Aオクラホマ）で今週の後半に投げる」と説明した。

次回以降のマウンドで「もう少し調整を進めないといけない。速球を上昇させる必要がある。3、4登板したら、目に見えるパフォーマンスを発揮しなければいけない」と求める。さらに「ロウキは若手で、一生懸命。私たちが指示したことは何だってやってくれることは知っている。だけど、最終的に私たちは、13人の最高の投手でいく。間違いなく才能はあるけど、パフォーマンスも発揮しないといけない」と話した。（Full-Count編集部）