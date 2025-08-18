NiziU（ニジュー）が8月16日、17日に開催された音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』に出演。当日のメンバーの新ビジュアルが「神がかってる」と話題を集めている。

【写真】大阪＆東京での変化にも注目！NiziUの『サマソニ』スタイリング【動画】ステージの様子 他6投稿

■NiziUがウエスタン衣装で『サマソニ』大阪に登場

NiziUは16日に大阪会場、17日に東京会場に登場。16日はアニマル柄がポイントとなった、ウエスタンテイストの衣装をまとって野外ステージに現れた。それぞれに個性豊かな美しさを放っており、特に注目を集めたのは、前髪ありのロングヘアが新鮮な印象を与えたRIMA（リマ）。大人っぽさが増したスタイリングに大きな反響が寄せられた。

またRIKU（リク）の鮮やかなオレンジカラーのツインテールヘアには目を奪われた人も多いはず。そしてMAYUKA（マユカ）はブロンドのストレートロングで登場し、SNSでは多くのリアクションが起こっていた。

■NiziUがキュートなチェック柄衣装で登場した『サマソニ』東京

17日はチェック柄で揃えた、キュートな衣装でステージへ。AYAKA（アヤカ）とリマはポニーテール、RIO（リオ）はお団子ヘア、リクはオレンジ髪のボブ、MAYA（マヤ）は黒髪ミディアムストレートと、前日とは異なるヘアスタイルで魅了した。

SNSでは「怖いくらい可愛すぎる」「全員センター！」「ビジュエグい」「みんなビジュが神ってる」「派手髪NiziUちゃん可愛すぎる」「リマの前髪爆美女…」「リク、ツインテールもショートも似合うの流石」「リオちゃんお人形さんみたい」と大きな反響が起こっている。