½é²ó¡¢ÂçÃ«¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é°ÂÂÇ¢ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4ÅÀÀèÀ©
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê½é²ó¤Ë4ÅÀÀèÀ©¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤æ¤¨¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Ï½éÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£½é²ó¡¢2-2¤«¤éÄã¤á¤ËÀ©µå¤µ¤ì¤¿153¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»Íµå¤ÇÂ³¤¯¤È¡¢4ÈÖ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÀèÀ©¤Î15¹æ3¥é¥ó¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë¤â20¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é4ÅÀ¤òÀèÀ©¤·»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÈôµ÷Î¥105¥á¡¼¥È¥ë¤Îº¸Èô¡£MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¤¦¤Á12µå¾ì¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ë²÷¤ÊÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï4²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀï¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£·ë²Ì¤À¤±¸«¤ë¤È¡È°ú¤Ê¬¤±¡É¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤¬»î¹ç¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂÐ·è¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¸«±þ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡×¡Ö¼¡²ó¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÈ¿·â¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö¾¯¤·Ê£»¨¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤âÀ¨¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÈá´î¤³¤â¤´¤â¡£SNS¾å¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÂÐ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï11ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ5»°¿¶¤ÇÂÇÎ¨.091¡£¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÈÅ·Å¨¡É¤ò¹¶Î¬¡£ÁáÄ«5»þ10Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤ÎÂÐ·è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë