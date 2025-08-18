18Æü¤Î´ØÅì¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¤È½ë¤µ·Ù²ü¡¡40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤â¡¡¸á¸å¤ÏÆÍÁ³¤Î±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ
º£Æü18Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÏÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Çµ¤²¹¤¬µÞ¾å¾º¡£´ØÅì¤Î¥¢¥á¥À¥¹¤ÎÈ¾¿ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£Á°¶¶¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¡¢½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤â¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸áÁ°Ãæ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¡¡Á°¶¶¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ
º£Æü18Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤«¤é¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Î6ÅÔ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±§ÅÔµÜ¤Ç¤Ï36¡î¤ÈÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì³ÆÃÏ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸á¸å¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¡¡¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤â
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ç¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ãë²á¤®¤«¤éÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¡¢½ê¡¹¤Ç±«±À¤¬¤ï¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤â¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤È±«ÂÐºö¤ÎÎ¾Êý¤Ë»È¤¨¤ëÀ²±«·óÍÑ»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤µÞÊÑ¤Î¥µ¥¤¥ó
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤Î¡¢Á°Ãû¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Äµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤±À¤¬Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢ ¡ÖÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ðºÊ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
£ ¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡×
È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤«¤é¤Ï¡¢±«Î³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿á¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¡¢¡ÖÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£