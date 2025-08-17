株式会社CIOは、世界最薄クラスとなる厚さ4.98mmの超薄型モバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」のプロジェクトを2025年8月15日より応援購入サービス「Makuake」にて開始した。わずか82gという軽量ボディに3000mAhのバッテリーを搭載し、財布や手帳に入れても違和感なく、スマートフォンに重ねた際も一体感を感じさせる形状だ。

製品概要 製品名：SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K

価格：【早期割引】6,980円（税込）／【一般販売価格】8,980円（税込）

発売日：2025年10月末までにお届け予定

スマホよりも薄い、革新的な4.98mmボディ

「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」の最大の特徴は、その薄さと軽さだ。厚さはわずか4.98mm、重さも約82gとスマートフォン本体よりも薄く、持ち歩いていることを忘れるほどの軽さを実現している。

この極薄設計により、財布や手帳の中に収納することができ、スマートフォンに重ねて使用しても違和感がない。「ある」のに「ない」という新しい感覚のモバイルバッテリーとして、日常使いを意識した製品と言える。

薄さを実現する高品質素材と緻密な設計

この極薄ボディを実現するために、素材選びからこだわっているとのこと。外装には強度と剛性に優れたステンレス筐体を採用。プレス成型や鏡面研磨、レーザー加工、PVD処理、防指紋処理など、多くの工程を経て仕上げることで、一般的なモバイルバッテリーの樹脂ボディとは一線を画す、耐久性と高級感を両立させている。

内部には、膨張率が極めて低いATL社製の高品質バッテリーセルを搭載。このセルの膨張係数はわずか1.04%と非常に小さく、膨張に備えたクリアランス（余白）を内部に確保する必要がないため、この薄さを実現できたという。

さらに、スマートフォンと接触する吸着面には、スマートフォンを傷つけにくい液体シリコンを採用。ポリカーボネートに液体シリコンをオーバーモールドすることで、「薄く、柔らかく、強く」という相反する要素を両立させている。

機能性も充実した実用設計

「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」はMagSafeに対応しており、スマートフォンと吸着させるだけですぐに7.5Wのワイヤレス充電が可能。また、USB-Cケーブルを接続すれば10W出力での充電にも対応している。ケーブル接続時は自動的に無線充電から有線充電に切り替わる便利な仕様だ。

バッテリー容量は3000mAhで、「必要な分だけ、スマートに持ち歩く」というコンセプトに沿った設計。フル充電でiPhone15/16を約40～60％充電できる。大容量よりも、薄さと軽さを優先した設計思想が貫かれている。

紛失防止に役立つ「探す」機能を内蔵

さらに、「探す」機能（Find My）を内蔵しており、AirTagと同様にiPhoneから位置確認・通知・サウンド再生が可能で、バッグの奥や車内、ホテルの枕元など、うっかりによる紛失を防止できる。

この機能は、約2か月間（バッテリーとは個別電源で）動作し、事前のペアリング設定を行うことで利用可能となる。財布の中やカバンに入れて常に持ち歩くモバイルバッテリーだからこそ、長く使い続けてもらいたいという開発者の想いが込められた機能とのこと。

便利な追加機能と使い勝手

「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」は、完全パススルー充電にも対応。USB-Cケーブルを接続するだけで、モバイルバッテリー本体とスマートフォンへの充電が同時に行える（スマートフォンが優先的に充電される仕様）。

また、デザイン面でもiPhone本来の持ち心地を損なわないよう幅70mmに設計されており、iPhone 12以降のすべてのiPhoneの幅に「キレイに」収まるよう配慮されている。カメラに干渉せず、Apple社のデバイス用アクセサリーガイドラインに準拠したケースであれば、マグネット吸着したまま問題なく使用可能とのこと。

「持っててよかった」を実現するモバイルバッテリー

「持っててよかった」が何度もある-それがこのバッテリーの本当の実力だとCIOは表現している。ふとした時にサッと取り出せ、どんな場所でもスムーズに充電できる。薄さも、軽さも、使いやすさも兼ね備え、日常生活に寄り添う存在として設計された「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」。あると安心な本製品をぜひぜひ鞄に忍ばせてみてはいかがだろうか。

