YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラー・作家のRyotaさんが『【本当はこういう人】モラハラする人に足りない「心の機能」とは？決してあなたに優しくできない理由を解説』と題し、モラハラ（モラルハラスメント）に悩む視聴者向けに、その本質と対処法について詳しく語った。



動画の冒頭、Ryotaさんは「もらはらする人っていうのは自信がないんですね。自信にかけているんですよ」と断言。その上で、「もらはらって支配行動なんですよ」「上から目線に感じるかもしれませんが、実は自信がなく、身近な人を支配して自信のなさを埋めようとしている」と、加害者側の心理を鋭く分析した。



また、「美徳を盾にして人を支配するような言動がモラハラの本質」とし、「社会人として、男として、女として、ご近所さんは…など『もっともらしい意見』を利用して相手をコントロールしようとする」と具体例を交えながら解説した。Ryotaさん自身の職場体験として、「工場長が『雪で遅刻しないようにするのが社会人として当然だろ』と主張しながらも、自分は翌日遅刻した」というエピソードを披露し、「支配する側は、自分に都合よくルールを変える」と指摘している。



さらに、モラハラ被害の深刻さに触れ、「モラハラを受けていると、時間が経つごとにあなたは不利になります。自己肯定感が下がり孤立し、脱出口を見失ってしまう危険がある」と警鐘を鳴らした。そのため、「早めに周囲に相談して、自分の味方を増やすことが大切」と提案。「家での発言を記録する」「両親や義理のご両親にも早めに相談する」など、実践的なアドバイスも並べている。



モラハラ行為の見分け方についても、「○○として当然だとか、あなたの大変さを否定して命令や指示を押し付けてくるときは要注意」とし、「その意見が、本人の主観ではなく抽象的な“美徳”を持ち出している場合は特にモラハラの傾向が強い」と解説した。



また、被害から抜け出す方法として、「自分がこれまでどれほど我慢してきたか、何をどれだけ奪われてきたかを『見える化』するのが有効」とし、「耐えることは正義じゃない。離れることでどれほどの損害から抜け出せるかを具体的に算出してほしい」と訴えている。



動画の最後には、「モラハラする人の成長は止まり、最終的には孤立する可能性が高い」と忠告。その一方で、「何か問題が起きたときは“修羅場を恐れない”。早めに行動を起こし、誰かに相談することが解決の糸口になる」と視聴者にエールを送った。最後に、「勇気づけの言葉などがあればコメント欄に書いていただければ」と締め、多くの人が悩むテーマに寄り添う姿勢を見せて動画を終えた。