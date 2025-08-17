中国では、旅客機内で乗客が、大声で罵（ののし）り合いながらミネラルウオーターの水をかけあう姿を撮影した動画が注目を集めた。イタリアのローマから四川省成都に向かう四川航空3U3896便の機内で、8月15日に発生した出来事だった。トラブルの発端は、前列に座る女性が座席の背もたれを後ろに倒したことだった。中国メディアの南都都市報が伝えた。

ネット投稿された動画を見ると、立ち上がった男性と座席に座る女性が激しくののしり合いながら、ペットボトルに入った水をかけ合っている。水は周辺にも容赦なく飛び散る。少し離れた場所では、客室乗務員と思われる女性が、おびえた表情を見せる。悲鳴を上げているようにも見える。争う2人の間には、体格のよい男性乗務員が割って入っている。

動画は、乗客2人が激高して争いを始めた場面はないので、発端の様子は分からないが、投稿文によると前列の女性乗客が座席の背もたれを倒したことで後列の男性乗客が怒り、前列の女性にペットボトル入りの水をかけた。すると前列の女性も水をかけ返した。女性は「水をかけられた」などと甲高い声で怒鳴っている。また双方ともに「警察に通報してくれ」などと言ったという。

旅客機はその後、成都天府国際空港に着陸した。着陸そのものに問題はなかった。トラブルを起こした2人は空港警察に引き渡された。

中国メディアの極目新聞によると、旅客機内で乗客が殴り合いになった事例が、2024年11月、同年5月、25年4月、同年7月に発生していたという。（翻訳・編集/如月隼人）