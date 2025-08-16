¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤µ¤ì¤¿¤éÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¡ÖÃÏÍë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÃË½÷¤Ç¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¤°ã¤¤¡É¥¢¥ê¡ª¡¡ÃËÀ1°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¡×¡Ä½÷À1°Ì¤Ï¡©
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¸À¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤ò¸«²¼¤¹¡×¡Ä
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯2·î18Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ1403¿Í¡¢½÷À1597¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î67.57¡ó¡¢½÷À¤Î62.99¡ó¤¬¡Ö¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¡£É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Î¤±¤ó¤«Î¨¤ÏÌó7³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤äÌò³äÊ¬Ã´¤ÎËà»¤¤¬¡¢¤±¤ó¤«¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò¤µ¤ì¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¡ÈÃÏÍë¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡ÊÃË½÷·×1954¿Í¡Ë¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤ÃÏÍë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê599¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ê513¿Í¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ê245¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê34.92¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ê27.34¡ó¡Ë¤È°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¡¢É×ÉØ¤Î¡È¿®ÍêÇËÃ¾¥é¥¤¥ó¡É¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Í³µ½Ò²óÅú¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÈÑ»¨¤Ë°·¤¦¤³¤È¡Ê41ºÐ¡Ë¡×¡Ö²È»ö¤¬»¨¡Ê37ºÐ¡Ë¡×¡Ö¶¯¤¤¸À¤¤Êý¡Ê57ºÐ¡Ë¡×¡Ö¾®¸À¤¬Â¿¤¤¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¶òÃÔ¤ë¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡Ö·éÊÊ¾É¡Ê40ºÐ¡Ë¡×¡ÖÏ²Èñ¡Ê36ºÐ¡Ë¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¡Ê51ºÐ¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤¡Ê39ºÐ¡Ë¡×¡¢½÷À¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ê40ºÐ¡Ë¡×¡Ö²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ê53ºÐ¡Ë¡×¡Ö¤¦¤½¤ò¤Ä¤¯¡Ê50ºÐ¡Ë¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¼Õºá¡Ê27ºÐ¡Ë¡×¡Ö¥â¥é¥ë¤Î¤Ê¤µ¡Ê52ºÐ¡Ë¡×¡ÖÉÔµ¡·ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê54ºÐ¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡Ê38ºÐ¡Ë¡×¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡Ê43ºÐ¡Ë¡×¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤ò¸«²¼¤¹¤³¤È¡Ê42ºÐ¡Ë¡×¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥¥ì¤ë¡Ê45ºÐ¡Ë¡×¡ÖÀ³ÊÁ´Éô¤¦¤¶¤¤¡Ê37ºÐ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸¡¹¤·¤¤¡Èµö¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉ×¤Ï¡È¸À¤¤Êý¡É¤ä¡ÈÂÖÅÙ¡É¤Ë½ý¤Ä¤¡¢ºÊ¤Ï¡È»×¤¤¤ä¤ê¤Î·çÇ¡¡É¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¹½¿Þ¤¬Á¯ÌÀ¡×¡Ö¡È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ì¸À¡É¤Ï¡¢°¦¤¬Çö¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤µ¤ì¤¿¤éÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÃÏÍë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©