インテル退団の噂が飛び交うフランス代表DFパヴァールは今夏サウジ行きか…… ネオムSCが年俸総額14億円のオファーを提示へ
フランス代表の実力者はインテル退団が迫っている。
ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、インテルに所属する29歳のフランス代表DFベンジャミン・パヴァールは今夏の移籍市場でサウジアラビアのネオムSC行きの可能性があるという。
リールの下部組織出身であるパヴァールは2014年７月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後はシュツットガルトやバイエルン・ミュンヘンなどブンデスリーガで活躍。2023年８月にはインテルに完全移籍しており、インテルでは公式戦通算69試合に出場。昨季もセリエAで23試合に出場するなど主力として活躍していた。
フランス代表としても公式戦通算55試合に出場するなど経験豊富なパヴァールだが果たしてサウジアラビア行きを決断するのだろうか。
OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 25, 2018