◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―阪神（１６日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手が１６日、１５日に現役引退を発表した中日・中田翔内野手に言及。「お疲れさまでした」と言葉をかけた。

高校時代の甲子園、そしてプロ入り後も同じパ・リーグで対決してきた１学年後輩のスラッガー。対戦相手としての印象を問われると「長打がやっぱりあるので。僕もホームラン、何本か行かれてますけど、そこは一番魅力のバッターだと思う。とはいえ、ケースによってはね、必ずしも（強く）そう振ってくるわけでもなかったし（前日の坂本）勇人のコメントとかでもあったけど、すごい守備も上手やったし、外野を守らせても、ファーストも。そういう、なかなかいないプレーヤーだったなと思いますね」と答えた。

２人と言えば、高校時代の対決シーンが野球ファンの間で有名だ。２００５年夏の甲子園準決勝、駒大苫小牧２年の田中将が、大阪桐蔭１年の中田と対決。内角高めを突いたボール球に対し、中田がマウンド方向をにらみつけ、それを見た田中将も「何や、お前」と強い口調で返した一幕があった。「甲子園でもね、２年生と１年生でやりましたから」と当時のことは鮮明に覚えており「だってあれはね、年下のアイツが先にね（笑）。そしたら『は！？』ってなるでしょ（笑）」と笑い飛ばした。

当時はお互い若かったこともあり「普通でしょ。お互い高校生で、高めに構えてインハイ投げて、ああやってなったら、そら『あ？』ってなるでしょ（笑）別にだからって何もないですよ（笑）」と右腕。「あんな昔の話、今でもね、出てきますね〜」と懐かしそうに話していた。