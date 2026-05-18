名古屋市・東区の駐輪場で4月、無職の16歳の少年と14歳の男子中学生がスタンガンとナイフで男子高校生2人を脅し、現金2万8000円を奪ったとして再逮捕された。一部のメンバーは「反抗しなさそうな同年代を狙った」と話し、別の少年と少女を含む4人で犯行に及んだとみられている。「早く出しゃあ」男子高校生2人を脅す少年グループは目出し帽をかぶり、同年代を狙ってスタンガン強盗をしていたとみられる。再逮捕されたのは、無職の