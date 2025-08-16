クラブ創設77年のケルン、777周年を迎える「ケルン大聖堂」をモチーフにしたブラック×ゴールドの3rdユニフォームを発表

「ストーリーフレーズ」

ケルンの街にそびえて777年。

永遠を願い築かれ、世代を超えて愛されてきた大聖堂。

信仰と誇りの象徴。

「デッケ・ピッター」の鐘が鳴り響くと、その音色は街全体を包み込む。



そしてEffzehも７７年前からこの街で物語を刻んできた。

情熱を胸に、伝統を受け継ぎ、人々の誇りとなる存在。

このクラブは、大聖堂と同じように、すべてを乗り越えてきた。



大聖堂はケルンそのもの。そして、Effzehもまたケルンそのものだ。

777年前から、大聖堂はケルンの街を支えている。

そして今、私たちがその大聖堂を背負う番だ。



共に輝かしい過去を振り返り、

そして、輝かしい未来を見つめる。

だからこそ、私たちはここに誓う-

GLORIA COLONIA.