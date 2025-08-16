DAZN公式Xも投稿「脅威の身体能力披露」

■DeNA 4ー3 中日（15日・バンテリンドーム）

中日の田中幹也内野手が15日、バンテリンドームで行われたDeNA戦で、驚異的なビッグプレーを披露した。「過去一かもしれん」「ガチで意味わからん」と、好守に見慣れたドラゴンズファンすらも“ドン引き”している。

場内が騒然とした。2回1死で打席には宮崎敏郎内野手。金丸夢斗投手の151キロを捉えた打球は、金丸の足元を抜けて二遊間を真っ二つ……にしたはずだった。しかし、深めに守っていた田中が追い付くと、二塁ベースの数メートル後方、外野の位置から代名詞ともいえるジャンピングスロー。体勢が流れながらも、一塁へ寸分違わぬ送球で宮崎をアウトにした。

金丸も目を輝かせながら感謝した超絶美技。DAZNが公式X（旧ツイッター）でも「いつもの 今日も#タナ神キヤ」「脅威の身体能力披露」と添えて紹介されると、ファンからも「ヤバすぎww」「もはや恒例行事感」「ちょっと次元違う」「エグすぎる」「やべえええええー！」「GG確定だろ」と称賛の声が相次いだ。

プロ3年目を迎えた24歳は、試合前の時点で62試合に出場し、打率.226、1本塁打、15打点、OPS.588をマーク。打撃面ではまだ完全開花とはいってないが、セイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社DELTAのデータによると、二塁のUZRは巨人の吉川に次ぐリーグ2位の7.3の好成績を残している。（Full-Count編集部 データ提供：DELTA）



データ提供：DELTA

2011年設立。セイバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織。書籍『プロ野球を統計学と客観分析で考える デルタ・ベースボール・リポート1〜3』（水曜社刊）、電子書籍『セイバーメトリクス・マガジン1・2』（DELTA刊）、メールマガジン『1.02 Weekly Report』などを通じ野球界への提言を行っている。集計・算出した守備指標UZRや総合評価指標WARなどのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する『1.02 Essence of Baseball』も運営する。