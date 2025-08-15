手軽に購入しやすい価格帯ながら、味のクオリティーも抜群の「シャトレーゼ」。新作スイーツをフードライターが実食レビューします。※画像：筆者撮影

写真拡大 (全7枚)

今回は「シャトレーゼ」の期間限定や数量限定の新商品をピックアップ。おいしいだけでなく、ビジュアルがかわいらしいスイーツが勢ぞろいです！ 近距離の手土産にもよさそうです。ぜひチェックしてくださいね。

【画像】シャトレーゼの年間売上ランキング「ケーキ」TOP3を見る

1. 「かわいいくまちゃんのプリンアラモード」432円


最初に紹介する期間限定商品は、くまちゃんと大きなプリンが存在感抜群の「かわいいくまちゃんのプリンアラモード」432円（税込）。

一番底にはスポンジが敷かれ、その上には焼きプリン、ホイップ入りカスタードクリーム、ホイップクリーム、チョコクリームのくまちゃんがのっています。さらに、いちご、キウイ、オレンジの3種類のフルーツがトッピング。どこから食べるか迷うほど、バラエティー豊かな一品です。

食べてみると、たまごのコクを感じる焼きプリンに、3種類のクリームが加わって、甘さたっぷり。チョコクリームのくまちゃんの中には、マシュマロが2つ隠れていました！

甘さの中にあるフルーツの甘酸っぱさが、味のアクセントになっています。甘党派や子どもにぴったりのプリンアラモードです。

2. 「ベリーのフロマージュタルト」432円


続いて紹介する数量限定商品は、クリームがたっぷりのった「ベリーのフロマージュタルト」432円（税込）。ベイクドチーズタルトの上にレアチーズクリーム、いちごクリーム、ラズベリー、ホワイトクッキークランチがトッピングされています。

食べてみると、ふわふわのレアチーズクリームと、厚みのあるしっとり滑らかなベイクドチーズタルトの2種類のチーズの風味が絶妙に調和しています。

そして、いちごとラズベリーの甘酸っぱさがプラスされることで、より上品でリッチな味わいに。チーズケーキ好きこそ、食べるべき逸品です。

3.「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」378円


最後にご紹介するのは、海から顔をひょっこりのぞかせたしろくまをイメージした「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」378円（税込）です。

見つめてくる「しろくま」がなんとも愛らしい！ 食感の異なる2種類のソーダ風味ゼリー、ヨーグルトクリーム、白桃のシロップ漬け、ナタデココが重なっています。

食べてみると、ソーダの爽やかな風味とヨーグルトゼリーの甘みが相性抜群です。ナタデココと白桃の食感が楽しく、ジューシーな味わいもGood！ 本当に最後まで飽きずに食べられます。

ひんやりと涼しげで夏にぴったり。かわいいビジュアルなので手土産にもおすすめです。

いかがでしたか。今回ご紹介したスイーツは限定品が多いため、気になる商品があった方は、お早めにお近くの店舗でチェックしてみてください。

※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)