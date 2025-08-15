「ビジュがいいから手土産にも！」【シャトレーゼ】ひんやりおいしい「期間限定の夏スイーツ」3選
今回は「シャトレーゼ」の期間限定や数量限定の新商品をピックアップ。おいしいだけでなく、ビジュアルがかわいらしいスイーツが勢ぞろいです！ 近距離の手土産にもよさそうです。ぜひチェックしてくださいね。
【画像】シャトレーゼの年間売上ランキング「ケーキ」TOP3を見る
最初に紹介する期間限定商品は、くまちゃんと大きなプリンが存在感抜群の「かわいいくまちゃんのプリンアラモード」432円（税込）。
一番底にはスポンジが敷かれ、その上には焼きプリン、ホイップ入りカスタードクリーム、ホイップクリーム、チョコクリームのくまちゃんがのっています。さらに、いちご、キウイ、オレンジの3種類のフルーツがトッピング。どこから食べるか迷うほど、バラエティー豊かな一品です。
食べてみると、たまごのコクを感じる焼きプリンに、3種類のクリームが加わって、甘さたっぷり。チョコクリームのくまちゃんの中には、マシュマロが2つ隠れていました！
甘さの中にあるフルーツの甘酸っぱさが、味のアクセントになっています。甘党派や子どもにぴったりのプリンアラモードです。
続いて紹介する数量限定商品は、クリームがたっぷりのった「ベリーのフロマージュタルト」432円（税込）。ベイクドチーズタルトの上にレアチーズクリーム、いちごクリーム、ラズベリー、ホワイトクッキークランチがトッピングされています。
食べてみると、ふわふわのレアチーズクリームと、厚みのあるしっとり滑らかなベイクドチーズタルトの2種類のチーズの風味が絶妙に調和しています。
そして、いちごとラズベリーの甘酸っぱさがプラスされることで、より上品でリッチな味わいに。チーズケーキ好きこそ、食べるべき逸品です。
最後にご紹介するのは、海から顔をひょっこりのぞかせたしろくまをイメージした「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」378円（税込）です。
見つめてくる「しろくま」がなんとも愛らしい！ 食感の異なる2種類のソーダ風味ゼリー、ヨーグルトクリーム、白桃のシロップ漬け、ナタデココが重なっています。
食べてみると、ソーダの爽やかな風味とヨーグルトゼリーの甘みが相性抜群です。ナタデココと白桃の食感が楽しく、ジューシーな味わいもGood！ 本当に最後まで飽きずに食べられます。
ひんやりと涼しげで夏にぴったり。かわいいビジュアルなので手土産にもおすすめです。
いかがでしたか。今回ご紹介したスイーツは限定品が多いため、気になる商品があった方は、お早めにお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
【画像】シャトレーゼの年間売上ランキング「ケーキ」TOP3を見る
1. 「かわいいくまちゃんのプリンアラモード」432円
最初に紹介する期間限定商品は、くまちゃんと大きなプリンが存在感抜群の「かわいいくまちゃんのプリンアラモード」432円（税込）。
食べてみると、たまごのコクを感じる焼きプリンに、3種類のクリームが加わって、甘さたっぷり。チョコクリームのくまちゃんの中には、マシュマロが2つ隠れていました！
甘さの中にあるフルーツの甘酸っぱさが、味のアクセントになっています。甘党派や子どもにぴったりのプリンアラモードです。
2. 「ベリーのフロマージュタルト」432円
続いて紹介する数量限定商品は、クリームがたっぷりのった「ベリーのフロマージュタルト」432円（税込）。ベイクドチーズタルトの上にレアチーズクリーム、いちごクリーム、ラズベリー、ホワイトクッキークランチがトッピングされています。
食べてみると、ふわふわのレアチーズクリームと、厚みのあるしっとり滑らかなベイクドチーズタルトの2種類のチーズの風味が絶妙に調和しています。
そして、いちごとラズベリーの甘酸っぱさがプラスされることで、より上品でリッチな味わいに。チーズケーキ好きこそ、食べるべき逸品です。
3.「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」378円
最後にご紹介するのは、海から顔をひょっこりのぞかせたしろくまをイメージした「ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー」378円（税込）です。
見つめてくる「しろくま」がなんとも愛らしい！ 食感の異なる2種類のソーダ風味ゼリー、ヨーグルトクリーム、白桃のシロップ漬け、ナタデココが重なっています。
食べてみると、ソーダの爽やかな風味とヨーグルトゼリーの甘みが相性抜群です。ナタデココと白桃の食感が楽しく、ジューシーな味わいもGood！ 本当に最後まで飽きずに食べられます。
ひんやりと涼しげで夏にぴったり。かわいいビジュアルなので手土産にもおすすめです。
いかがでしたか。今回ご紹介したスイーツは限定品が多いため、気になる商品があった方は、お早めにお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)