この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「後鼻漏を自力で治す方法！1か月間、手をもむだけで生涯良くなる！」にて、手もみセラピストの音琶麗菜氏が話題の“手もみセラピー”による後鼻漏対策を伝授した。音琶氏は「早い方ですと、その日のうちから鼻水が少なくなります」と驚きの即効性を明言。「後鼻漏で悩んでいる方、ぜひこの動画を最後までご視聴お願いします」と呼びかける。



後鼻漏の主な原因として副鼻腔炎や蓄膿症、アレルギー性鼻炎、上咽頭炎を挙げ、「何が原因か分からない方も大丈夫です」と音琶さん。「この手のひらを押したら、後鼻漏が良くなりますよ」と力強く説明した。



実演では、①耳鼻の反射区、副腎の反射区、③リンパ節・胸の反射区、3ヶ所のツボ押し方法を丁寧に紹介。実演しながら「指を立ててこの固いところで押しましょう」「どの指が一番痛かったかがストライクゾーン」とアドバイスし、「余裕がある方は四本すべて、難しい場合は特に痛い指だけでも」と続けやすさへ配慮した。



アレルギー性鼻炎が疑われる場合には「副腎の反射区」を、喉の症状や白っぽい痰が絡む場合には「リンパ節・胸の反射区」を重点的に押すことを推奨。「一つの反射区につき7秒、3回から5回繰り返し、1日に3回から5回行いましょう」「水分も忘れずに、老廃物を流して」とポイントをまとめた。



締めくくりでは「早い方ですと、その日のうちから鼻水が少なくなります。1ヶ月間続けると生涯良くなると言われています」と独自の見解。「続けるのが一番大変だなと思うんですけれども、空いた時間に気がついたときにやってみてください」と励まし、「健康には手もみセラピーで決まり。次回もお楽しみに！」と視聴者へ笑顔でメッセージを送った。