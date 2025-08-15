【ガンホー：元従業員による不正行為について】 8月14日 発表

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、元従業員の過去数年にわたる架空業務発注による会社資金を流出などの不正行為があったことを8月14日に発表した。

今回の不正行為は同社の該当元従業員が他社が運営する仕事依頼サービスサイトを開始して、同社を発注者とし、当該元従業員自身を受注者とした架空の業務発注により、同社から業務委託費として支払われた金員の大部分を着服。被害総額は約2億4,600万円。また、ある取引先に対し、業務の実態がないにもかかわらず業務委託費を不正に支払うことで同社の資金、被害総額約1億円を流出させていた事実が確認された。

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは本件を受けて、調査と再発防止に向けた取り組みを実施し、役員報酬の減額等も行なった。

□ガンホー・オンライン・エンターテイメントの「元従業員による不正行為について」

