¡Ö¤è¤¯ÆÝµ¤¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ê¡×ËüÇî²ñ¾ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¡È¾Î»¿¡ÉÅê¹Æ¤Ëµ¿ÌäÊ®½Ð¡Ä¡È¿ÍºÒ¡É¤Ç36¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤ÎÈó¾ï»öÂÖ
8·î13Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë4¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¤ÎÀ¹¶·¤â¤¢¤ê¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬Åö½é·Ç¤²¤¿¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÇò»æ¡É¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½±¤Ã¤¿¡£
¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÅ´Æ»¥ë¡¼¥È¤Ç¥á¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Ç¡¢13Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡¢Æ±Àþ¤ËÁ÷ÅÅÀþ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢±¿Å¾¤¬¸«¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤Î¤ÏÍâ14Æü¤Î¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¤Ç¡¢°ì»þ¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤ÏÌó3Ëü¿Í¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°7»þÁ°¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬Âà¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤¬ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤Þ¤ÇµÞ¤¤çÂÔµ¡¾ì½ê¤È¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£X¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î°ìÌë¤ò²á¤´¤¹µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¡¢°ì»þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤È¤¤¤¦´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼ã¼Ô¤Î±ÇÁü¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤ä³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°û¿©Êª¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ê¤É¤Î¡ÈÈþÃÌ¡É¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»öÂÖ¤¬¼ýÂ«¤·¤¿14ÆüÃë¤´¤í¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔºòÌë¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÏ«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËüÇîºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿·úÃÛ²È¤Ç¡¢ËüÇî²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ£ËÜÁÔ²ð»á¡Ê54¡Ë¤À¡£Æ£ËÜ»á¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅö¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡½¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÔÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Þ¤¿»þ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤Þ¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î²òÊü¤ä°û¿©¤ÎÄó¶¡¡¢Î×»þÊØ¤ÎÁýÈ¯¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤â¤í¤â¤í¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²¼¤µ¤Ã¤¿³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢·ÙÈ÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ô¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢º£²ó¤ÎËüÇî¤Ï¡¢¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È½ñ¤ÄÖ¤ê¡¢¡Ô¹ñ¶¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤¬¿Í¤È¶¦¤Ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡¡²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÄ«Æü¤Î¼Ì¿¿¡¢Ýî¤ßÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï14ÆüÌë»þÅÀ¤Ç5000·ï¶á¤¤¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¶¦´¶¤ÎÍò¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£¥ê¥×¥é¥¤¤ä°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢Æ£ËÜ»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ô¤³¤ì¡¢·ùÌ£¤«·ù¤¬¤é¤»¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¿Íµï¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£ËüÇîÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤ó¤ä¤«¤éÀè¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤«¸À¤ï¤ó¤È¤¢¤«¤ó¤ä¤í¡Õ
¡Ô¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤»¤¿¿Í¤Ï°ì°®¤ê¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏºÒ³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤í¤¦¡£¤è¤¯ÆÝµ¤¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ê¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬¤Ë±¿±Ä¡¢Àß·×´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©À©ÅÙÀß·×Åª¤Ë´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ï¤±¤À¤·È¿¾Ê¤¬Àè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Õ
¡Ô´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤« ¤½¤ó¤ÊÄ´»Ò¤À¤È¤Þ¤¿¥È¥é¥Ö¥ëµ¯¤¤ë¤è¡Õ
ËüÇî¤Ø¤Î¸òÄÌÌÌ¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬¾·¤¤¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡È´¶Æ°¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ£ËÜ»á¤Ë¡¢¶¯¤¤È¿È¯¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤Æ°ìÌë¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡Ù¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤à36¿Í¤ÎÃË½÷¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌë¤Ï30ÅÙ¶á¤¯¤¢¤ëÇ®ÂÓÌë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î°û¤ßÊª¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¿ÍºÒ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÆ£ËÜ»á¤Î»ÑÀª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤âX¤Ç¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡Ù¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ£ËÜ»á¤Î¾ì¹ç¤Ï±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·úÃÛÌÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤°Ê¾å¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤«¤Ä¤ÊÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
²ñ´ü½ªÎ»¤Þ¤Ç2¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¨²ñ¤Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡£