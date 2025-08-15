数々の歴史的な記録を打ち立て、公開初日からおよそ1月（ひとつき）経ったいまなお、その勢いの衰える様子がまったくない『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。

【画像】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブチギレの善逸

今回の「第一章」では、上弦の肆（し）・鳴女が操る異空間「無限城」を舞台に、3つの戦い（具体的にいえば、胡蝶しのぶ対童磨戦、我妻善逸対獪岳戦、竈門炭治郎・冨岡義勇対猗窩座戦）が描かれるのだが、本稿では、物語の中盤の山場ともいうべき、我妻善逸対獪岳戦について考えてみたいと思う。

※以下、原作および映画の『鬼滅の刃』のネタバレを含みます。両作を未読・未見の方はご注意ください。（筆者）

■善逸にとって、負けられない戦い

我妻善逸は、主人公・竈門炭治郎と同期の鬼殺隊隊士である（階級は、「無限城編」の時点で「丙（ひのえ）」）。「雷の呼吸」の使い手だが、実は、6つある型のうち、「壱ノ型」しか使えない。

一方の獪岳もまた、もともとは「雷の呼吸」の使い手であり（彼の場合は、逆に「壱ノ型」だけが使えない）、善逸にとっては兄弟子でもあったが、ある時、上弦の壱・黒死牟の誘い（と恐怖）に負け、鬼になった……。

そのことを知ったふたりの師・桑島慈悟郎は、責任をとって自害。身寄りのない自分を育ててくれた桑島に心から感謝していた善逸は、鬼殺隊入隊後、初めて、自らの手でけじめをつけなければいけない戦いに挑むことになるのだった。

覚悟を決めた善逸はいう。「やるべきこと、やらなくちゃいけないことが、はっきりしただけだ。（中略）これは絶対に俺がやらなきゃ駄目なんだ」（原作・第136話より）

■獪岳と岩柱・悲鳴嶼行冥の因縁とは

ちなみに、話がやや混乱してくるかもしれないが、獪岳は、善逸だけでなく、岩柱・悲鳴嶼行冥とも浅からぬ因縁がある。

というのも、かつて、悲鳴嶼は、身寄りのない子供たちを寺で育てていたのだが、その中に獪岳もいたのだ。しかし、ある時、獪岳は金を盗んだことがバレて、寺を追い出される（注・悲鳴嶼はそのことを知らない）。そして、夜道で鬼と遭遇し、自分が助かる代わりに、仲間たちを売ったのだ。

寺では惨劇が起き、悲鳴嶼の人生も大きく変わることになるのだが、注目すべきは、なぜ、獪岳はその後、桑島のもとに入門しようと思ったのかだ。

「生きていく」ことに異常な執着を見せる獪岳だが、それならば、わざわざ死と隣り合わせの鬼殺隊入隊を目指さなくてもいいのだ。だが、彼は、あえて鬼狩りの道を選んだ。そして、過酷な修業にも耐えようと思った。そこには、やはり、かつて（自分を追い出した者たちとはいえ）寺の子供たちを裏切ったことへの贖罪の気持ちと、彼なりの正義があったのだと私は思う。そう、この、善と悪の間で揺れ動く脆（もろ）さこそが、獪岳というキャラクターに深みを与えているといっていいだろう。

『鬼滅の刃』では、猗窩座や堕姫・妓夫太郎のような、やむにやまれぬ理由で鬼になった者たちが描かれる一方で、童磨、魘夢、玉壺、半天狗など、救いようのない悪も描かれ、獪岳はどちらかといえば後者に属するタイプのヴィランだとは思うのだが、一点だけ違うところがあるとすれば、それは、彼が鬼になってもなお、正義の象徴である「剣」と「呼吸」を捨てなかった（捨てられなかった？）ことかもしれない（これは、獪岳を導いた黒死牟についてもいえることだが）。

■善逸と獪岳の戦いに悲鳴嶼が参戦しなかったワケは？

ところで、悲鳴嶼は、鬼殺隊入隊後の獪岳の存在に気づいていたのだろうか？ それについては原作では何も描かれていないため、こちらで想像の幅を広げる他ないが、おそらくは知っていただろう。また、同じように、獪岳の方でも悲鳴嶼に気づいていただろう。

となると、少々疑問が生じてくるのが、無限城内における各隊士と鬼たちの戦いの組み合わせである。なぜなら、そこでの戦いは、鳴女によって、因縁のある者同士がかち合うように操作されているからだ。

だとすれば、獪岳との戦いには、善逸だけでなく、悲鳴嶼も参戦すべきなのだ。しかし、原作を既読の方はご存じのように、悲鳴嶼が戦うことになる相手は、黒死牟である（むろん、黒死牟の誘いで獪岳が鬼になったことを思えば、まったく関係のない相手というわけではないのだが……）。

ではなぜ、善逸のみが、獪岳と戦うことになったのだろうか。それは、善逸と獪岳が、“2人で1人”の「雷の呼吸の後継者」だったからに他ならない。つまり、自分の分身の罪は自分で裁かねばならない、というわけだ（それゆえ、善逸のみが、他の隊士たちとは異なり、鳴女の操作を離れ、自らの強い意志で敵と遭遇できたように見える）。

■我妻善逸の成長

「雷の呼吸」の「壱ノ型」しか使えない善逸と、「壱ノ型」だけが使えない獪岳。

桑島は、その2人を「雷の呼吸」の後継者にしようと考えていた。「2人で1人の柱」など、前代未聞かもしれないが、善逸と獪岳が力を合わせれば、きっと最強の「鳴柱（なりばしら）」になれると信じていたのだろう。

しかし、「自分だけが特別でないと気が済まない」（原作・17巻コラムページより）獪岳は、そのことを認められなかった。無限城で凄絶な斬撃を繰り出しながら、獪岳は善逸にいう。「俺を正しく評価し、認める者は“善”!! 低く評価し、認めない者が“悪”だ!!」（原作・第145話より）

この言葉からわかるのは、獪岳が、自分のことを「特別」だと思っていながら、実は、他者の目ばかりを気にしているということだ。あるいは、常に、自分を導いてくれる指導者を求めているということだ。だからこそ、いつも泣き言ばかりいって頼りない弟弟子（善逸）が自分と同格だと評価された時、桑島に対する尊敬の念は消え、逆に、圧倒的な力を見せつけ、「さらなる強さがほしいか」といってきた黒死牟に、“何か”を期待したのではないだろうか。たぶん、これが、獪岳が鬼に堕ちた最大の理由である。

いずれにせよ、善逸は、この先、獪岳の性根が変わることはないと悟った。だから、自ら、桑島の教えにはなかった「漆（しち）ノ型」を編み出し（余談だが、善逸が桑島の死の報せを受けたのは、悲鳴嶼の修業場であり、もしかしたら、新たな技の開発の陰には、悲鳴嶼の助力や助言があったかもしれない）、ずっと反りの合わなかった――だが、心の底では尊敬もしていた兄弟子を討ったのだ。

無限列車や吉原・遊郭における実戦を経て、我妻善逸が剣の腕を上げていたのは間違いないが、彼が本当の意味で1人の剣士として成長したのは、この時だったといっていいだろう。

（文=島田一志）