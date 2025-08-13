この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

秋山ひろ「お金長年払ってきた分、しっかりもらわな！」―親の介護現場で役立つ“もらえるお金”徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【家計ピンチ救済】今すぐ申請！介護を助ける『もらえるお金』3選／金額と対象者をわかりやすく解説」で、元教員でFP（ファイナンシャルプランナー）の秋山ひろさんが、高齢の親を介護する家庭向けに“もらえるお金”の最新情報を解説した。



動画冒頭で秋山さんは、「おかんのお金を守りたい秋山です」と切り出し「50代以上で高齢の親がいる方にとっては知っておくだけで最低6万円、場合によっては50万円以上お得になる知識」と強調。



そのうえで、「10分くらいの動画を見るだけで自分だけじゃなく、親族も助けられる可能性がある」と訴えた。



まずは、自治体ごとの家族介護者向け“慰労金（給付金）”についてご紹介。「6万円から12万円もらえることも。『たった1万円かよ』と思うかもしれませんが、長年住民税払ってきた分、こういうのはしっかりもらっとかんな」と、細やかな給付の大切さを語る。



富山市の例を挙げ、「住民税非課税世帯なら月1万円、課税世帯なら月5000円。要介護や在宅介護の状況・介護対象者の状態（障害や認知症・高齢等）によって支給がある」と解説。住んでいる自治体によって条件が異なるため、必ず自分で確認をと秋山さんは呼びかけている。



次に語られたのが、住宅リフォーム時の補助金（最大50万円）。「工事費の3分の2、最大で50万まで助成。手すり設置や段差解消、和式トイレを洋式にする工事などが該当します」とし、「半額以下で済むのがめちゃくちゃ大きい」と熱弁。

要件は「住民税非課税世帯かつ65歳以上の親族がいること」と説明した。



さらに、実家の空き家対策では「今なら実家を売れば“利益”から最大3000万円を控除！実質税金ゼロに近い」と、空き家となった古い家屋を売却することで受けられる特例の存在を紹介。



「空き家は放置すると罰金最大50万円も。2027年12月までのキャンペーンなので『早めの行動が大事』」と注意喚起した。



動画の締めくくりでは、「こういった社会保険の制度や住宅のお金について、今後はセミナーや講演で直接伝える機会を増やしたい」と意欲を示し、「ちょっとでも役に立ったらグッドボタンとチャンネル登録を」と呼びかけた。「1万円でも5000円でも、長い目で見れば大きな金額。5分だけ調べてみて」と、秋山さんらしい現場目線のアドバイスが印象に残る内容だった。